Vinařská soutěž Makro Vinař roku 2020 zná svého vítěze. V rámci slavnostního galavečera, který se uskutečnil ve středu večer na pražském Žofíně, byl 18. Vinařem roku České republiky korunován Milan Sůkal z Nového Poddvorova. Ten si vedle toho také odnesl ocenění za nejúspěšnějšího rodinného vinaře v soutěži, což je poprvé v historii.

Víno. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Jitka Vepřovská

Odborná porota prestižního Klubu degustátorů složená ze světově uznávaných hodnotitelů vína, mezi kterými byl i držitel titulu Master of Wine Mark Savage, vyhodnotila kolekci vín z tohoto vinařství jako nejlepší z celé finálové osmičky. „Nemohu tomu uvěřit, je to jak sen. Získali jsme dvě nejvyšší ocenění v soutěži, a to je skvělá odměna za naši práci,“ prohlásil Milan Sůkal.