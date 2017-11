Vinna. Nečasová zneužívala Vojenské zpravodajství, dostala dva roky podmíněně

Soud dnes uznal Janu Nečasovou (dříve Nagyovou) a trojici zpravodajců vinnými v kauze zneužití Vojenského zpravodajství. Rozsudek není pravomocný, lze předpokládat, že obžalovaní se proti němu odvolají. Soudkyně Pavla Hájková uložila Nečasové trest odnětí svobody na dobu dvou let s podmíněným odkladem na tři roky.

Aféra kolem někdejší šéfky premiérova kabinetu přispěla v roce 2013 k pádu vlády Petra Nečase (ODS). Nagyová podle verdiktu nezákonně zaúkolovala zpravodajce, aby sledovali Nečasovu tehdejší manželku Radku. Využila k tomu svůj "blízký osobní poměr" s premiérem. Státní zástupci tvrdí, že získáním informací o manželce chtěla uspíšit Nečasův rozvod.

Předchozí soudkyně Helena Králová obžalované u Obvodního soudu pro Prahu 1 opakovaně osvobodila. Zprošťující verdikty však pokaždé zrušil odvolací senát, který nakonec nařídil soudkyni vyměnit kvůli nerespektování jeho právních názorů. Věc převzala Pavla Hájková.

Soudkyně uložila Nečasové trest odnětí svobody na dobu dvou let s podmíněným odkladem na tři roky, pro bývalého šéfa rozvědky Milana Kovandu na 18 měsíců s odkladem na tři roky, pro jeho předchůdce Ondřeje Páleníka na 20 měsíců s odkladem na dva rok a pro zpravodajce Jana Pohůnka 20 měsíců s odkladem na dva roky.

Státní zástupce Rostislav Bajger požadoval pro obžalované nepodmíněné tresty vězení od tří let a čtyř měsíců do tří let a deseti měsíců.