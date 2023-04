Důležitý krok. V USA byl vyroben první vrtulník Viper pro českou armádu

ČTK

Ve Spojených státech byl vyroben první bitevní vrtulník Viper AH-1Z pro českou armádu. Minulý týden začal proces jeho předávání. Od výrobce ho nejprve musí převzít americká vláda, od ní následně česká armáda. První stroje by do Česka měly dorazit nejpozději v květnu. Ministerstvo obrany to uvedlo na svém webu www.army.cz.

Bojový vrtulník americké armády AH-1Z Viper od firmy Bell na snímku z 18. července 2019 při operaci v Hormuzském průlivu mezi Perským zálivem a Arabským mořem | Foto: ČTK