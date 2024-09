Úvod 15 minut Kateřiny Perknerové byl věnován aktuálnímu počasí a připravenosti Integrovaného záchranného systému na eventuální záplavy. „Aktivovali jsme Ústřední povodňovou komisi, které předsedá ministr životního prostředí Petr Hladík. Kdyby se situace vyvíjela dramaticky, zasedne Ústřední krizový štáb, jemuž ze zákona předsedá ministr vnitra. Hovořili jsme se všemi hejtmany, snažili jsme se o aktivaci krajských povodňových komisí, stejně jako u obcí s rozšířenou působností,“ uvedl Vít Rakušan.

Dodal, že vedení země sleduje meteorologické modely, které bohužel nevypadají příliš optimisticky. „Jediná drobně pozitivní zpráva je, že se srážky přesunuly o kousek na východ, takže západní část naší země by až tolik zasažena být nemusela. Všechny modely budeme aktualizovat ve čtvrtek v půl druhé na ministerstvu životního prostředí. Ale mohu potvrdit, že Integrovaný záchranný systém, profesionální i dobrovolní hasiči, policisté a záchranáři jsou v pohotovosti a mají posílené personální kapacity,“ ujistil ministr vnitra.

Platy hasičů a policistů

I v té souvislosti je namístě otázka, zda by si hasiči nezasloužili pět procent navíc do tarifů už letos? „Vycházíme z rozpočtových možností, ale to, co jsem vyjednal s ministrem financí, nakonec uspokojilo i odborové organizace. Hasičům a policistům poprvé dáváme predikci, že jejich platy porostou tři roky po sobě, každoročně o pět procent do objemu příjmů. To bude garantováno zákonem o státním rozpočtu,“ řekl Rakušan.

Dodal, že primárně tyto prostředky půjdou na platy policistů a hasičů ve výkonu služby, nebude se muset přidávat plošně a posilovat nejvyšší tarifní třídy, jejichž příjmy už dnes nejsou špatné.

Má to příslušníky bezpečnostních sborů uspokojit, když nevíme, jaká vláda bude ve Strakově akademii sedět v letech 2026 a 2027? Europoslankyně Kateřina Konečná nejprve ocenila, že krizový plán evidentně zafungoval a všechny složky jsou na případné povodně dobře připraveny. „My pořád chválíme a děkujeme složkám záchranného systému, ale vláda se k nim v oblasti platů zachovala úplně šíleně. Nevěřím tomu, co tvrdí. Slibovala zvýšení platů zdravotních sester, lékařů, nepedagogických pracovníků, ale těžko ty peníze bude hledat. Zároveň je ve stejný moment schopna najít na stíhačky desítky miliard korun, a to považuji za obrovské selhání státu,“ prohlásila.

Zmínila, že současná vláda podle ní neplní své sliby. „Přála bych si, abychom se nejprve dívali na situaci našich občanů, jejich životní úroveň a teprve pak dělali miliardové zakázky, které ovšem podle mého názoru nic dobrého nepřinesou. Ráda bych panu ministrovi věřila, ale poté, co předvedli v posledních třech letech a po nenaplněných slibech, mám obavy, že hasiči dopadnou stejně špatně jako ostatní státní zaměstnanci. Podle mě mají být lidé, kteří pracují pro stát, adekvátně zaplaceni, aby nemuseli mít dvě zaměstnání, “ pravila.

Vít Rakušan podotkl, že Kateřina Konečná by jako dlouholetá poslankyně měla znát parlamentní procesy a zákonodárství lépe než on, který se živil i něčím jiným než politikou. „Pokud odsouhlasíme střednědobý výhled, je to součást zákona, něco, co garantujeme dopředu a jasně říkáme, že prediktivní růst ve střednědobém výhledu třikrát pět procent bude. Je to minimum, které dáváme nyní, ale v lepších rozpočtových podmínkách se můžeme rozhodnout dávat více. Za mého ministrování se v roce 2023 přidalo deset procent do tarifů a nástupní plat policistů stoupl více než o čtyři tisíce korun,“ zdůraznil šéf resortu vnitra.

Redaktorka k tomu připojila poznámku, že většinou se vždy najde vysvětlení, proč není v rozpočtu peněz dost a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš v posledním duelu Deníku cz. uvedl, že právě ve střednědobém výhledu měl pro svůj resort peníze garantovány, ale nakonec je nedostal.

Rozpočtu se týkají i peníze do školství. Ministr Mikuláš Bek ze STAN má podle návrhu státního rozpočtu dostat 18 miliard korun navíc. Je to dost, nebo bude STAN trvat aspoň na třiceti miliardách? „Stále o rozpočtu vyjednáváme, ale vypadá to, že tento týden se na ministerském jednání našlo řešení, jež povede k tomu, že do regionálního školství půjde peněz víc. Já jsem ve školství strávil deset let, vážím si pedagogů i nepedagogů, všech, kteří zajišťují provoz škol. Vím, že si ty peníze zaslouží. Velmi slibně vypadá i rozpočtová stránka pro vysoké školy. Troufám si říct, že celkově školství dostane víc než těch 18 miliard,“ prohlásil šéf STAN.

Jak zaplatit kuchařky, školníky a uklízečky

S penězi pro nepedagogické zaměstnance v regionálním školství souvisí i úvaha, zda je nepřevést pod obce a kraje. „Nejprve chci říct, že pan ministr Rakušan se nemůže divit, že lidé jeho vládě, která pořád lže, nevěří. Podívejte se, komu všemu jste slíbili zvýšení platů, ale nedošlo k tomu. Co se týká nepedagogů, neměli by podle mě spadat pod obce a kraje,“ řekla Konečná.

Dle svých slov nevidí důvod přenášet odpovědnost státu na nižší územně správní celky. „Oba jsme rodiče a očekáváme, že lidé, kteří nejenom naše děti vyučují, ale starají se o ně ve školách i jinak, mají právo na solidní výplatu, aby z družiny nebo kuchyně nemuseli jít hned na úřad práce a žádat o sociální dávky. To se za této vlády bohužel děje. Vy se chvástáte tím, kolik dávek vyplácíte, ale proč to děláte? Protože neumíte lidi adekvátně zaplatit. To považuji za obrovskou ostudu,“ míní Konečná.

Vít Rakušan v tomto bodě s předsedkyní KSČM a europoslankyní za Stačilo! částečně souhlasil. „Také si myslím, že tato věc je odpovědností státu. Pokud se přenese na kraje a obce, čemuž se jako bývalý starosta Kolína vůbec nebráním, musí se to projevit v rozpočtovém určení daní navýšením prostředků pro kraje, města a obce,“ konstatoval šéf hnutí STAN.

Vyjádřil se i k masivním e-mailovým výhrůžkám základním a středním školám v Česku. „Téměř jistě jde o koordinovaný útok, je to mezinárodní atak, série e-mailů, které chodí z určitých adres, jež se police snaží ztotožnit. Je to ale pod trestním řízením, takže policie žádné detaily poskytovat nemůže. Bavíme se o různých vyšetřovacích verzích a jednou z nich je i ta, že jde o ruskou akci. Primárně mi teď jde o uklidnění škol a dětí. Sám mám prvňáka, paní europoslankyně myslím také, takže oba víme, že je to situace psychicky náročná pro rodiče, ale hlavně pro děti. Proto jsme v pracovní skupině s ministerstvem školství, vládní zmocněnkyní pro lidská práva a Policií ČR vytvořili manuál pro ředitele, pro policisty i učitele,“ uvedl Rakušan.

Optimistickou zprávou podle něj je, že ve středu poprvé série e-mailů nepřišla. „Mohu garantovat, že policie a další bezpečnostní složky se snaží situaci rozklíčovat a pachatele tohoto ohavného činu, který míří na to nejcitlivější, co všichni máme, což jsou naše děti, vypátrá a potrestá,“ sdělil Rakušan.

Postoj k válce na Ukrajině

Na tom zajisté bude shoda napříč politickým spektrem. Ta už ale nebude v jiných otázkách. A podle velké ankety Deníku se i v krajských volbách velká část lidí bude rozhodovat na základě celostátní politiky, třeba postoje české vlády k válce na Ukrajině. Kdy a jak podle obou hostů duelu skončí?

„Chtěla bych, aby to bylo dnes. Bohužel se ukazuje, že scénář, který Česká republika a Evropská unie zvolily, že více zbraní oslabí Rusko a že vyhrajeme tím, čím déle bude konflikt trvat a čím víc tam nalijeme peněz, nefunguje. Už dva a půl roku říkám, že více zbraní znamená akorát více mrtvých, více zničených domů a zdevastovaného území. Proto bychom měli zvolit jinou strategii, tedy diplomatické jednání. Přála bych si, aby politici dokázali překročit šablonu, v níž jsou zvyklí žít. Aby nepokračovali v tom, co zvolili na začátku, i když se to nedaří,“ uvedla Konečná.

Podle ní platí, že 99 procent válek skončilo u jednacího stolu. „Dokud k němu neusedneme, bude to znamenat pouze více mrtvých. Nedivím se, že lidé to takto vnímají. Na krajích dnes vládnou prodloužené ruce pětidemolice, krajské samosprávy jsou napojeny na vládu a neslyšíme od nich žádný křik, ani když jim vláda chce vzít peníze. Moc bych si přála, abychom jim i v krajích dokázali říct „stačilo“ a začali politickou situaci měnit,“ míní šéfka KSČM Kateřina Konečná.

Chcimírové a váleční štváči

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj naznačil, že by se na podzim, ještě před americkými prezidentskými volbami, mohla konat velká mírová konference i za účasti Ruska. Slibuje si od toho Vít Rakušan nějaký výrazný posun? „Samozřejmě že musí dojít k jednání a války musejí být ukončovány příměřím. Co vy ale paní Konečná navrhujete? Aby se ustoupilo agresorovi? Vy neumíte říct nahlas, že Rusko je agresorem, tuto větu při své politice a tradici, kterou nesete, vyslovit neumíte,“ řekl Rakušan.

Na výzvu moderátorky, aby ji pronesla, Konečná odpověděla. „Rusko porušilo mezinárodní právo, to je fakt a říkám to od samého počátku, rozhodně tady Rusko nehájím, to vy mi pořád vkládáte do úst, že jsme proruští chcimírové,“ odvětila europoslankyně.

Na to Rakušan reagoval obviněním, že naopak KSČM pětikoalici podsouvá, že jsou válečnými štváči a nechtějí mír. „To je absolutně nesmyslné vidění světa. Mír chceme všichni, spravedlivý mír pro zemi, která byla napadena. Chápu, že komunisté se svojí tradicí se smířili s dvacetiletou okupací Československa, normalizovali a zavírali ty, kteří si mysleli, že okupace cizími vojsky je něco špatného. Nedělejme to ale jiným zemím, nedělejme další Mnichovy, nebuďme dalším Chamberlainem mávajícím mírem, který mírem není. Pokud je Ukrajina připravena vyjednávat o míru, který nebude znamenat ztrátu její státní suverenity, která by porušila její celistvost zakotvenou v mezinárodních smlouvách, je na ní, aby takovou mírovou konferenci svolala,“ rozohnil se Rakušan.

Všem Ukrajinkám a Ukrajincům by podle svých slov mír přál. „Já jsem měl doma ukrajinskou rodinu, takže vím, jak trpí ztrátou svojí vlasti a jak je to pro ně těžké. Zároveň bych jim přál vítězství nad agresorem. My musíme Ukrajinu umět podporovat, ať už v mírotvorném úsilí, na diplomatickém poli jí připravovat co nejlepší podmínky pro vyjednávání, nebo ve vojenské oblasti, aby se mohla bránit agresorovi. Neposouvejme pojmy, neříkejme, že někdo, paní Konečná, chce mír, a my válku. My chceme spravedlivý mír pro Ukrajinu,“ podtrhnul Vít Rakušan

O nespravedlivém míru mluvil prezident Petr Pavel

O tom, že mír mezi Ukrajinou a Ruskem už spravedlivý být nemůže, ovšem hovořil i prezident Petr Pavel, podotkla moderátorka. Čemu pomůže, když se pětikoalice a opozice nálepkují a podsouvají si, že jedni chtějí válku, zatímco druzí mír? „Pan ministr je už trapný. Vy tam lijete peníze, posíláte tam zbraně a pro mě jste válečnými štváči. A jestli tady chcete KSČM podsouvat rok 1968, tak se v první řadě podívejte na Hrad, pane ministře. Tam máte prezidenta, který o 68. roce tvrdil něco, co já jsem nikdy neřekla. Ubohé útoky na to, co bylo, už mě nebaví. My jsme tady pro lidi a chceme vaši vládu změnit v demokratických volbách, protože vy jste akorát předvedli, že nic neumíte a této zemi škodíte,“ pravila Konečná.

Na to ministr vnitra Rakušan řekl: „Pokud se někdo jmenuje komunistická strana, tak se prostě nezbaví toho, že 40 let devastoval tuto zemi a 35 let se to musí napravovat. Tuto tezi potvrzuje to, jak se stavíte k Rusku a do veřejného prostoru šíříte jeho narativy, už jenom to, co jste teď tady říkala, že Ukrajina se musí smířit s tím, že mír nebude spravedlivý a že ztratí část území.“

Konečná se ozvala, že to tvrdí jeho prezident. „Já nemám žádného prezidenta, je to občanský prezident,“ odvětil Rakušan.

„Vy jste ho ale volil, já ne,“ uzavřela Kateřina Konečná slovní přestřelku.