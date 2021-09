Rakušan se před dvěma lety stal předsedou STAN se ziskem 93,9 procenta hlasů, tentokrát si ještě polepšil na 95,7 procenta, když získal podporu 179 ze 187 platných hlasovacích lístků. Protikandidáta neměl, stejně jako šéf poslanců STAN Farský, kterého podpořil ve výběru prvního místopředsedy. Pro Farského hlasovalo 94 procent delegátů.

Rakušan ve svém hlavním projevu řekl, že koaliční spolupráce STAN s Piráty funguje, projekt má podle něj Česku vrátit budoucnost. Varoval před poraženeckou náladou, kterou by mohl způsobit propad koalice z prvního místa průzkumů. Nálada v hnutí podle něj nemůže být formulována průzkumy veřejného mínění. "Šli jsme do tohoto společného koaličního projektu proto, abychom změnili ČR. Na tom se nic nezměnilo a nemůže na tom nic změnit průzkum," poznamenal.

Volby považuje za klíčové. "Nemůžeme si dovolit další čtyři roky, kdy tu budou vládnout populisté, kdy se vláda bude opírat o komunisty. Nemůžeme dopustit, aby ta vládní sestava byla ještě horší, obludnější," řekl. Vyzval koalici Spolu, aby po volbách postupovala společně s Piráty a Starosty. "Veřejnost to čeká," míní.

V nejužším vedení zůstali Gazdík a Kovářová, v nově čtyřčlenné sestavě řadových místopředsedů je doplnili Polčák a Michalik. Také v jejich případě byl stejný počet kandidátů jako obsazovaných míst. Čtveřice uchazečů uspěla velkou většinou hlasů.

Na sněmu vystoupili šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, předseda lidovců Marian Jurečka, ODS zastoupil místopředseda Martin Kupka. Rakušan odmítl spekulace, že by mohlo jít o určité gesto občanských demokratů, když na sněm v pražském hotelu Clarion nedorazil předseda Petr Fiala. "My mnohokrát posílali na sněmy konkurenčních stran předsedy, místopředsedy. Než mi několik novinářů tuto otázku kladlo, nenapadlo mě o tom uvažovat. Koalice Spolu tu byla zastoupena absolutně reprezentativně," reagoval Rakušan.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš na sněmu uvedl, že před Piráty a STAN stojí v říjnových sněmovních volbách největší výzva, které dosud čelili. Adamová počítá s tím, že koalice Spolu bude po volbách spolupracovat s Piráty a STAN. Oběma subjektům jde podle ní o konec Babišovy vlády. Jurečka označil Piráty i STAN za blízké spojence jeho strany. Podle Kupky je jednodušší hledat se STAN programové shody než nalézt rozdíly.

Starostové na sněmu diskutovali o volebním programu koalice s Piráty a představili také společný ekonomický tzv. Bilionový plán. Do robotizace chce podle něj koalice v příštích pěti letech dát 300 miliard korun, o 100 miliard méně je pak podle ní nutné investovat do bytové výstavby. Nemocnice a sociální služby je podle subjektů potřeba posílit 150 miliardami, výstavbu dálnic a modernizaci železnic pak 240 miliardami. Peníze by přitom neměly jít ze státního rozpočtu.

STAN také upravil své stanovy, které nově například umožní, aby se mezi registrované příznivce dostali i lidé nad 16 let. V závěrečném usnesení sněm mimo jiné vyzval premiéra Andreje Babiše (ANO), aby si "v zájmu férového čerpání evropských prostředků obcemi, regiony, školami, vědeckými institucemi, malými a středními podniky nebo zemědělci přestal brát ČR jako rukojmí svého střetu zájmů a nahradil Česku veškerou škodu, která vzniká v důsledku porušování pravidel střetu zájmů".

Sněm STAN se měl původně konat 26. června, den předtím však hnutí oznámilo, že akci odkládá. Reagovalo tak na tornádo na Břeclavsku a Hodonínsku, které za sebou zanechalo šest obětí a 1200 poničených domů. Téměř dvě stovky delegátů dnes hlasovaly on-line přes své mobilní telefony či počítače, na každé hlasování měli deset minut.

Rakušan: Koalice s Piráty funguje, nelze mít poraženeckou náladu

Koaliční spolupráce hnutí Starostové a nezávislí (STAN) s Piráty funguje, projekt má Česku vrátit budoucnost. Na dnešním sněmu hnutí v Praze to v projevu před delegáty řekl Vít Rakušan, který bude obhajovat funkci předsedy STAN. Varoval před poraženeckou náladou. Piráti se STAN společně kandidují v říjnových sněmovních volbách.

Rakušan popsal, že s Piráty sice má STAN rozdílnou kulturu rozhodování, ale ocenil, že koaliční partner nikdy nelhal a na čem se subjekty dohodly, to platilo. "(Předseda Pirátů) Ivan Bartoš, se kterým jsme se blíže seznámili během posledního roku, je člověk, kterého si lidsky vážím a budu vždy vážit. Jde do všeho s plným nasazením a chce vyhrát. Nenechme si vsugerovat jakoukoli poraženeckou náladu," řekl Rakušan, který STAN vede od roku 2019.

Nálada v hnutí podle něj nemůže být formulována průzkumy veřejného mínění. Piráti a STAN před několika měsíci průzkumy ovládali, nyní se často nacházejí na druhém až třetím místě. "Šli jsme do tohoto společného koaličního projektu proto, abychom změnili Českou republiku. Na tom se nic nezměnilo a nemůže na tom nic změnit průzkum," poznamenal Rakušan.

V kampani podle něj oba subjekty pracují dohromady, týmově a v dobré náladě. Podle Rakušana je projekt dobře nadefinovaný a koalice má kvalitní program v oblastech školství, inovací, průmyslu, životního prostředí nebo bezpečnosti. "K tomu máme jednu obrovskou hodnotu, my v kampani nelžeme," řekl Rakušan. V koalici vidí kombinaci pirátské mladé energie a velkých zkušeností starostů.

Zároveň ale podle Rakušana STAN zůstává i samostatnou entitou, bude mít ve Sněmovně samostatný poslanecký klub. Kampaň Starostů by podle něj měla být založena na blízkosti lidem, členové by měli vystupovat sebejistě, ale vždy s pokorou.

Rakušan také uvedl, že sněmovní volby budou klíčové pro Česko. "Nemůžeme si dovolit další čtyři roky, kdy tu budou vládnout populisté, kdy se vláda bude opírat o komunisty. Nemůžeme dopustit, aby ta vládní sestava byla ještě horší, obludnější," řekl. K moci se podle něj nesmí dostat SPD, komunisté a další extremisti.

Země je podle něj ukradená lidmi, kteří si ji privatizují a dělají si z ní byznys. "Chtěl bych vyzvat kolegy z koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), buďme spojenci, pojďme do toho po volbách společně, veřejnost to čeká," uvedl.

Rakušan v úvodu projevu poděkoval svému předchůdci v čele hnutí Petru Gazdíkovi, spolupráci s ním v politických uskupeních označil za nevídanou. Doplnil, že spolu sedí v poslanecké kanceláři, jsou přátelé. "A bývalý předseda nemá tendenci současnému do všeho mluvit, vždy je připraven pomoci radou a zkušeností," řekl. Děkoval i prvnímu místopředsedovi STAN Janu Farskému a dalším.

Po dvou letech od posledního sněmu je podle Rakušana STAN na trajektorii růstu. Zmínil úspěch v loňských krajských volbách. "Stali jsme se jednou z nejvýraznějších sil na krajské politické scéně," zdůraznil. Starostové jsou podle něj dlouhodobě nejpodceňovanější silou na české politické scéně.

Volby jsou podle Bartoše dosud největší výzvou před STAN i Piráty

Před Piráty i Starosty a nezávislými (STAN) stojí v říjnových sněmovních volbách největší výzva, které dosud čelili, řekl na dnešním sněmu STAN v Praze předseda Pirátů Ivan Bartoš. Koalice Pirátů a STAN by podle něj měla v příští vládě vrátit Česku budoucnost bez korupce a populismu. Lídři konkurenční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) se na sněmu vyslovili pro povolební spolupráci obou koalic.

Bartoš řekl, že Piráti ani Starostové před podobnou výzvou dosud nestáli. "Je jí vítězství ve volbách, podíl na budoucí vládě," uvedl. Koalice podle něj chce vrátit Česku budoucnost bez masivního zadlužování, korupce či populismu. "Piráti a Starostové chtějí budoucnost, kde země bude prospívat, bude se zlepšovat kvalita života," doplnil.

Česko má podle něj vládu, pro kterou je zájem premiéra Andreje Babiše (ANO) víc než zájem občanů. Stát je zprivatizován a strádá, zatímco firmy z holdingu Agrofert bobtnají, doplnil. "Korupce se stala systémovým prvkem řízení tohoto státu. Máme reálné obavy, že dalším cílem premiéra a jeho firem je české zdravotnictví," řekl Bartoš. Piráty a Starosty vyzval k tomu, aby čelili tlaku, který na ně vyvíjí hnutí ANO od doby, kdy koaliční uskupení vedlo předvolební průzkumy.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová počítá s tím, že koalice Spolu bude po volbách spolupracovat s Piráty a STAN. Oběma subjektům jde podle ní o konec Babišovy vlády. Kritizovala, že se Česko zadlužuje nejrychlejším tempem v historii. "Vláda nedělá absolutně nic pro to, aby dluhy začala kočírovat, začala někde spořit, šetřit. Tohle jsou dědictví, která bude příští vláda mít, která bude řešit, a nebude to vůbec jednoduché. Příští volební období bude jen o několika základních prioritách," řekla. Je podle ní nutné budovat pevnou spolupráci mezi koalicemi jako protiváhu spojenectví mezi Babišem a Pražským hradem.

Předseda KDU-ČSL Marian Jurečka řekl, že Piráti a Starostové jsou blízkými spojenci jeho strany. "A pak máme společné nepřátele, což je vláda chaosu a zla. Toho, co dopadá naše občany, kdy ztrácíme životy, zdraví, finance a prestiž," řekl delegátům. Problém vzniká kvůli tomu, že ANO chápe politiku jen jako dobrý marketing. Vyzval k tomu, aby političtí lídři po volbách odložili svá ega a udělali něco dobrého pro budoucnost ČR a svých dětí.

Podle místopředsedy ODS Martina Kupky je jednodušší hledat se STAN programové shody než nalézt rozdíly. Na Starostech vyzdvihl hledání pragmatických řešení konkrétních problémů. "V tom vidím důležitou součást programové výbavy moderní pravice," řekl Kupka. ODS respektuje, že si před volbami STAN vybral jiného spojence, po volbách ale podle něj nemůže být bližších koaličních partnerů.

"Před námi je společný zájem vyvést naši zemi ze současné politiky podivných dohod, populistických slibů a masivního zadlužování," uvedl Kupka.

Šéfka Liberálně ekologické strany (LES) Džamila Stehlíková popřála demokratickým stranám vítězství ve volbách a porážku mocenského Babišova monopolu i extremistů nalevo i napravo. Hnutí STAN podle ní je při rozhodování nejblíž lidem, hájí zájmy obcí či malých a středních podnikatelů. Ocenila ochotu STAN ke smysluplným kompromisům.