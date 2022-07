Rakušan ČTK řekl, že svůj mandát považuje za silný. „Jsme v těžké době, delegáti mi dali důvěru s tím něco udělat. Je třeba říct, že nebyl protikandidát. Ta síla je samozřejmě velká, ale dá se mluvit o tom, zda skutečně si všichni přejí, abych to byl já, nebo se do toho nikomu nechce,“ konstatoval.

Zatímco jméno prvního místopředsedy zmínil, další složení úzkého vedení hnutí chce nechat na delegátech. Celkem jich bude mít STAN čtyři.

Opozice vyzvala Rakušana k rezignaci. Není k tomu důvod, reagoval

V čele STAN stojí Rakušan od dubna 2019. Protikandidáta v dnešní volbě neměl. Narychlo svolaným sněmem reaguje STAN mimo jiné na korupční kauzu spojenou s pražským dopravním podnikem, v níž čelí stíhání bývalý primátorův náměstek za STAN Petr Hlubuček. Hnutí STAN na dnešním mimořádném sněmu obmění velkou část vedení. Nové předsednictvo získá mandát na dva roky.

Rakušan už před zahájením sněmu uvedl, že by si bývalého starostu Pacova Vlčka přál jako prvního místopředsedu pro jeho manažerské schopnosti. Zmínil i jeho odhodlání vzdát se některých funkcí ve Sněmovně. Plánuje, že si řadoví místopředsedové si rozdělí agendu podle svých dispozic. Chce, aby se jeden místopředseda věnoval přímo vedení kanceláře STAN, další by měl být odpovědný za komunikaci s regiony a veřejností, další za ekonomické zázemí.

„Musíme být jako tým, buď se jako tým uzdravíme, nebo všichni zahyneme,“ řekl Vlček. „V poslední době jsme udělali mnoho chyb. Svoláním sněmu jsme ukázali, že problémy řešíme. Je to pozitivní odraz a je to součástí naší DNA. Věřím tomu, že když jsme tady v takovém počtu, tak je to důkaz toho, že vám na našem hnut záleží,“ řekl ve své kandidátské řeči Vlček.

Vít Rakušan: Neměl jsem žádný důkaz. Hlubučka jsem se snažil oslabit politicky

Čtyřicetiletý Vlček ve svém profilu prezentovaném na sněmu také uvedl, že je předsedou sněmovní komise pro hybridní hrozby a dlouhodobě se věnuje životnímu prostředí a managementu veřejné správy.

„Pokud se chceme posunout, musíme si říkat nepříjemné řeči a narovinu,“ řekl Vlček. Zdůraznil také, aby hnutí STAN lépe komunikovalo mezi poslanci, kraji a městy.

Obměněné vedení

Řadovými místopředsedy hnutí Starostové a nezávislí se stali Jan Farský, poslankyně Michaela Šebelová, exstarosta Spáleného Poříčí Pavel Čížek a poslanec Jan Lacina.

Místopředsedy volili delegáti ze sedmi kandidátů. Čtveřici zvolili v prvním kole volby. Farský, který se po kritice své stáže ve Spojených státech vzdal poslaneckého mandátu, získal 229 hlasů. Šebelovou volilo 228 delegátů, Čížka 221 delegátů a Lacinu 177. Neuspěla místopředsedkyně Sněmovny Věra Kovářová, která byla místopředsedkyní dosud.

V obměněném úzkém vedení STAN tak zůstali pouze Rakušan s Farským.

Farský, který na sněmu neobhajoval funkci prvního místopředsedy, delegátům řekl, že svůj úkol vidí v práci hlavní kanceláře, spolupráci s regiony, formulování programu a dlouhodobé vize hnutí. „Mohu nabídnout nejen přesah do oblasti mezinárodních vztahů a bezpečnosti, ale také určitý nadhled,“ uvedl ve svém medailonku. Na sněmu se omluvil těm, které zklamal okolnostmi odchodu na stipendijní stáž.

STAN vrátí dar ve výši 350 tisíc. Je spojený s podnikatelem Kosem

Šebelová je od loňských voleb poslankyní, jako starostka Kunčic pod Ondřejníkem chce přispět ke komunikaci s regiony.

Čížek se dnes vzdal nominace na prvního místopředsedu. V kandidátské řeči uvedl, že je třeba, aby se hnutí věnovalo řešení energetické krize a nastartování fungování nájemního bydlení. Chce se také zaměřit na definici jasného programového zaměření hnutí.

Místopředseda poslaneckého klubu Starostů Lacina se chce věnovat médiím a mediálním strategiím STAN. Nabízí také znalost volební analýzy, věnovat se chce podle svých slov revitalizaci pražské organizace.