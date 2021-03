Letos Morana v Rakovníku zůstane

Řadu let vítaly rakovnické děti jaro v ulicích města. Zimu vyháněly za přispění Domu dětí a mládeže a jeho folklórního souboru Borůvka.

„Hlavní podíl na této akci mají především vedoucí Borůvek Maruška Erlebachová a Anička Kodymová. Vždycky si přizveme také školky, když velice dobrou spolupráci máme s Mateřskou školou Klicperova a V Lukách, které zde vystupují i nyní,“ prozradila před dvěma lety Miroslava Donátová, pedagožka z Domu dětí a mládeže Rakovník.

Zavzpomínejte na minulé vítání jara:

Letos se budou muset bez této akce obejít a první jarní den nebudou Rakovničané svědky tance a zpěvu na náměstí, kde obvykle děti svou pouť městem začínaly.

Hudebním a tanečním programem pokračovaly i před kostelem sv. Bartoloměje. Poté se všichni přesunuli k Rakovnickému potoku v Čermákových sadech, kde podle letité tradice každá ze školek i folklorní soubor Borůvky vhodily do potoka Moranu neboli smrtku.

Pardubický kraj

Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli roky udržuje tradici vítání jara. Krojovaný průvod s folklórním souborem Heblata vždy vycházel za doprovodu desítek lidí k řece Loučné. Během cesty zněly lidové písně.

Kvůli covidu se ale tradice vynášení Morany letos opět neuskuteční, tak se na našich fotograficíh podívejte, jaké to bylo v roce 2018. Průvod tehdy jako vždy vynesl Moranu čili Smrt a vhodil ji do řeky. Zpátky do muzea pak přinášel Líto, ozdobenou větvičku s kraslicemi.

Ústecký kraj

Připomeňme si každoroční jarní buzení medvědů v Chomutově. Tentokrát bude bez diváků

Každý rok touto dobou je v chomutovském zooparku pořádně rušno. Probouzí se tam totiž ze zimního spánku medvědi. Tradičně na tuto událost dorazí nějaká známá osobnost, třeba Nela Boudová nebo Jakub Kohák, a společně s dětmi i dospělými diváky oslavují příchod jara. Medvědi dostanou spousty dobrot, akce vždy láká mnoho diváků. Tak jako třeba v roce 2016, jak si můžete připomenout na archivních fotografiích.

Letos se, bohužel, buzení medvědů nekoná. Tedy prakticky ano, oni se vzbudí a jaro přivítají, ale bez diváků a fanoušků chomutovského zooparku. Do zoo je už totiž několik měsíců kvůli opatřením proti šíření koronaviru vstup zakázán. Akce se tak nemůže konat. Oslavit příchod jara tak v zooparku tentokrát budou muset medvědi jen s ošetřovateli.

Královéhradecký kraj

Náchodsko

I když to tak dnes po ránu díky mrazivým teplotám a chumelení na Náchodsku nevypadalo, astronomické jaro klepe na dveře. Zima se ale v posledních hodinách své vlády nevzdávala ani v nižších polohách. Zatímco v minulých letech se konec zimy oslavovala v mnoha městech například vynášením Morany, tak letos příchod jara vládní opatření hromadně přivítat nemohou. Můžete si alespoň připomenout, jak před třemi lety v České Skalici vyrazil průvod, který vynesl Mořenu k maloskalické tvrzi odkud ji odnesl proud řeky Úpa.

Astronomové stanovili počátek jara v tomto roce na 10 hodin a 37 minut dopoledne. Jarní rovnodenností, kdy je délka dne a noci stejná, končí zima, která na severní polokouli trvá 89 dní a jednu hodinu a začíná jaro v trvání 92 dnů a 22 hodin.

Liberecký kraj

Frýdlant

Letos už podruhé nemohli ve Frýdlantu symbolicky skoncovat se zimou a oslavit tak první jarní den. Jarní rovnodennost tam naposledy přivítaly frýdlantské děti v roce 2019, kdy proběhlo tradiční vynášení Moreny z města. Podívejte se, jak to tehdy vypadalo. Symbol zimy nejprve vyprovodily děti ze všech školek ve městě sdružených v ZŠ, MŠ a ZUŠ Frýdlant přes celé město a pak Morenu dle zvyklostí hodily do řeky Smědé. Děti tak vyslaly jasný signál jaru, že už může začít. Příchod jara nejmenší obyvatelé města oslavili také tancem a zpěvem, který předvedli na náměstí T. G. Masaryka.

Harrachov

Příjezd Krakonoše má v Harrachově bohatou tradici. Naposledy se ale akce s tradičním přivítáním krále hor konala v roce 2019. V březnu 2020 již platila první opatření proti šíření koronaviru. A neuskuteční se ani letos. Rozhodně ne tak, jak jsou obyvatelé Harrachova zvyklí.

Podstatu události se podařilo z dob minulých dochovat do současnosti. Krakonoše doprovází rej masek, čertů, policajtů, mažoretek, hudebníků, lyžníků či živý velbloud, ale také hrabata Harrachova nebo sousedé z Jizerských hor duch Muhu a víla Izerína. Průvod putoval centrem města a oslavoval konec zimy.

Průvodu se mohl zúčastnit každý a nápadité masky byly samozřejmě vítány. Na konci průvodu, tedy za pensionem Tesla u dolní stanice lanové dráhy Delta, čekal na návštěvníky celoodpolední kulturní program v podobě vystoupení kapel různých žánrů, soutěží o ceny či dražby skautské velikonoční pomlázky. Kromě kulturního programu pro děti i dospělé bylo pro návštěvníky zajištěno bohaté občerstvení i možnost nákupu regionálních produktů.

Tradici čítající již 73 ročníků tu chtějí obnovit nejpozději příští rok. Tak snad v březnu 2022 přivítají Krakonoše s plnou parádou.

Jihomoravský kraj:

Blanensko

Čtyři pod nulou, na okolních polích bílo. Ve vzduchu poletují sněhové vločky a do zatopeného lomu v Šošůvce na Blanensku se postupně do ledové vody noří několik místních otužilců. V sobotu krátce po půl jedenácté dopoledne originálním způsobem vítají jaro. Zhruba desetiminutovým plaváním.

„Deset třicet sedm končí zima a začíná astronomické jaro. Tak jdeme plavat. Voda musí být přece teplejší než v zimě a bude už pěkně prohřátá,“ vtipkuje při prvních tempech známá postava otužování na Blanensku Andrej Dzuba ze Šošůvky. Voda má aktuálně čtyři stupně.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji vyhánění Moreny spojené s tradičním vítáním jara není zase tak časté, zvláště na průmyslově zaměřeném Karvinsku, ale najde se i tam.

Havířov

Třeba před lety v Havířově vzali tuto tradici příkladně žáci Základní školy Františka Hrubína, kteří společně s učiteli připravili přihlížejícím zajímavý program.

Děti vyšly na pochod od školy k řece Lučině, cestou zpívaly lidové písně a za doprovodu cimbálové muziky vhodily figurínu Moreny do vody. Podobné to bylo v sousední Karviné, kde se na akci dokonce převlékli do historických kostýmů. Žáci Základní školy Dělnická pak na splavu řeky Olše utopili Morenu – ztělesnění zimy.

Olomoucký kraj

Jaro je tady! Vynášení zimy, Morany či smrtky má na mnoha místech v Olomouckém kraji velmi živou tradici. Letos ale opět rituály vítání jara zhatila koronavirová opatření. Podívejte se, jak parádně se se zimou normálně umí vypořádat ve městech a obcích (nejen) na Hané.

Vysočina

Počasí tomu dvakrát nenasvědčuje, nicméně jaro je zde. Jarní rovnodennost nastává v sobotu 20. března v 10.38 hodin středoevropského času.

Příchod jarní rovnodennost lidé obvykle slavili tradičními obyčeji. Letos se kvůli vládním protiepidemickým opatřením konat nemohou.

Na řadě míst na Vysočině se dříve konalo vnášení Morany či Smrtky. Tak tomu bylo například ve Velké Bíteši či v Havlíčkově Brodě, jak je patrné z fotografií. Předloni se hromadné vítání jara konalo i na náměstí Zachariáše z Hradce v Telči. Vystupovaly tam folklorní soubory, pletly se pomlázky, konaly se velikonoční dílničky.

Ke společnému tvoření se scházeli i obyvatelé malých obcí. Například v Přeckově na Třebíčsku dospělí s dětmi zdobili velikonoční kraslice a perníčky.

Havlíčkův Brod

Figuru Morany, panáka za slámy a sena takto rok vyrobily a ozdobily maminky a děti v Mateřském centru Zvoneček v Havlíčkově Brodě. Morana či Smrtka je figurína, zpodobňující smrt či zimu. Proto ji zdobí skořápky z vajec a další symboly už zaniklého života. Morana či Smrtka je následně upalována, topena nebo zakopávána při jarních obřadech vynášení smrti a vítání jara.

Maminky a děti ze Zvonečku slavnost vynášení Morany pečlivě naplánovaly a Moranu vhodily do řeky Sázavy na lávce u Rica. Házení Morany do vody znamená v lidových tradicích poslat Smrtku zpět do podsvětí, do kterého je vstupní branou právě voda.

Svátky jara v Michalově statku

Jak ze starých kronik. Každý rok začínala turistická sezona ve skanzenu Michalův statek v Pohledi na Havlíčkobrodsku tradičně na velikonoční svátky. Návštěvníci mohli nahlédnout do života obyvatel selského statku v časech před zrušením poddanství v Čechách. Vyzdobená světnice s prostřenou tabulí ukázala, co se o Velikonocích jedlo a pilo.

Pokud to dovolily podmínky a hlavně počasí, byly k vidění i ukázky některých jarních prací. Děti si mohly prohlédnout živou krávu. V programu vystoupil folklorní soubor Škubánek s velikonočním programem, jako je vynášení smrtky, dívčí koleda s novým lítem, obchůzka s řehtačkami.

Jihočeský kraj

České Budějovice

Postní nebo smrtná neděle po staletí souvisí s vynášením Morany, oslavou konce zimy a vítáním jara. Figuru ze slámy - smrtku - za zpěvu vynášeli ze vsi, zapálili a hodili do vody. Jinak tomu nebylo ani v Českých Budějovicích, před koronou… Na Piaristickém náměstí se sešel průvod, odkud pokračoval ke Zlatému mostu, kde Moranu hodili do Malše. Pamatujete?

Zlínský kraj

Před palisády opevněného hradiska Archeoskanzenu Modrá po tři desetiletí přicházeli lidé dát sbohem zimě a přivítat jaro. Starodávného pohanského zvyku loučení se zimou a přinášení létečka do vsi se na Modré chopili před třiceti lety skauti a s nimi malé děti z místních folklorních souborů. Každoročně tak byla slámová figurína Morany rituálně vysvlečena, zapálena a vhozena do rybníka Baboňáku.

A poté, po přinesení létečka se brána skanzenu otevřela široké veřejnosti, a turistická sezona tak mohla začít. Protože už druhou sezonu zhatil koronavirus, připomeňte si akci alespoň prostřednictvím fotogalerie z roku 2019:

Západočeský kraj

Plzeň

Zimu pravidelně vyhání Plzeňané společně s zoologickou zahradou vždy už poslední únorovou neděli. Připomeňte si, jak před rokem průvod masek vynesl Moranu až k řece, kde zapálený symbol zimy také skončil. Letos se akce kvůli protiepidemickým opatřením uskutečnila jen v komorní podobě a zúčastnili se jí pouze tři aktéři – končící Zima, Jaromil XII. a statkář Lüftner. Morana tentokrát ve vodě neskončila, slíbila že se stáhne i tak a namísto ní byl upálen a utopen nenáviděný koronavirus.

Jak vypadalo loňské vítání jara:

Na letošní se můžete podívat zde: