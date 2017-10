Vítěz voleb Andrej Babiš: Menšinová vláda ANO je poslední možnost

Den po sečtení hlasů se už intenzivně začalo jednat o povolebním uspořádání. Šéf hnutí ANO Deníku nastínil, jaké budou jeho první kroky.

Hnutí ANO sněmovní volby jednoznačně vyhrálo. Čemu tento úspěch přikládáte?

Jsem strašně rád, že nás podpořilo milion a půl občanů. Považuji to za skvělý úspěch hlavně proto, že proti nám byla vedena masivní kampaň, vlastně ještě v den voleb o nás některá média brutálně lhala. Stála proti nám veřejnoprávní média i mnozí novináři, ale lidé to naštěstí pochopili a možná nám i ty závěrečné debaty pomohly. Pokud bychom neprosadili EET, jejíž zrušení bylo hlavním tématem ODS, tak bychom dostali daleko víc hlasů, které by naopak ODS nezískala. My ale nejsme populisté a vybírání daní i pomocí EET považujeme za správné.

Říkáte, že lidé to pochopili, co tedy podle vás od ANO nyní očekávají?

Sestavení vlády a splnění našich slibů, to, co jsem všem napsal do smlouvy s občany. Řekl jsem, že to budeme dělat jinak, a teď jde o to, abychom k tomu dostali prostor. Musí se ustavit sněmovna. Už jsem zaslechl, že naši odpůrci chystají nějaké demonstrace, kde budou mluvit o ohrožení demokracie. Já si ale myslím, že sám Miroslav Kalousek tomu nevěří, když o mně mluví jako o ohrožení demokracie.

Spousta lidí je přesvědčena, že pokud uděláte vládu s SPD Tomia Okamury a KSČM, tak by to ohrožení liberální demokracie bylo.

My ale s nimi vládu dělat nechceme. Já jsem pogratuloval všem předsedům stran, napsal jsem i panu Kalouskovi a budeme s nimi jednat. Udělám maximum pro sestavení funkční vlády, která nám bude programově blízká. Nechci být ve vládě, kde se ministři baví formálně, soupeří mezi seboua nejsou jeden tým.

Takže vláda ve stávajícím půdorysu ANO, ČSSD a lidovci by byla přijatelná?

To neříkám, je to o lidech. Budeme jednat se všemi, úspěšné subjekty nám musejí předestřít svoje představy, zda chtějí být ve vládě, nebo ne. Na pořadu dne je nyní ustavení sněmovny.

Kdyby se nakonec ukázalo, že jediným řešením je menšinová vláda ANO, šel byste do toho?

To může přijít na řadu až poté, co bychom byli neúspěšní v sestavování koaliční vlády.

Vaši odpůrci varovali, že hnutí ANO je protievropské a povede Česko na Východ. Kam budete směřovat v zahraniční politice?

Měli si náš program nastudovat. A kam jsem jezdil na služební cesty? Na Slovensko, do Německa, Rakouska, do Bruselu, Francie, Nizozemska a do USA. Byl jsem v Pentagonu, odkud mám společnou fotku s Mikem Pompeem, šéfem CIA. Nikde jinde jsem nebyl a kritizoval jsem některé čínské investice u nás, tak proč stále někdo lže, že nejsme proevropští? Já jsem proevropský, ale Evropa musí dělat všechno pro bezpečnost svých občanů. Jako ministr financí jsem byl velmi aktivní, všichni mě znali a říkali mi pan Andrej Reverse charge.

Stejně aktivní budete jako premiér?

Samozřejmě. Navrhneme Macronovi a Merkelové, pravděpodobně ve spolupráci s rakouským premiérem Kurzem jako novým důležitým spojencem, aby se migrace řešila efektivně, ne cestou nesmyslných a neúčinných kvót.

Podpořil byste referendum o vystoupení z EU?

My musíme bojovat za naše zájmy. Evropská unie je dobrý projekt, ale já nechci hlubší integraci, nechci euro ani nesmyslné regulace. Když někdo mluví o dvourychlostní Evropě, tak kdo jede tou vyšší rychlostí? Díky omezení podvodů s DPH a výběru daní jsme na německé úrovni. Po Lucembursku máme nejzdravější veřejné finance, v koupěschopnosti obyvatelstva jsme předhonili Řecko, Portugalsko, šlapeme na paty Španělsku i Itálii, a pokud bude vláda funkční a začne aktivně investovat, doženeme za chvíli Francii a další. Potenciál tady je.