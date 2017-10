Vítězem Národní ceny designu se stala židle ze sena. Šetří životní prostředí

/FOTOGALERIE/ Židle ze sena, která časem skončí v kompostu. Hlavní cenu studentského designu včera vyhrál projekt Seno slovenského studenta Jána Forgáče. Nábytek, který šetří životní prostředí, vychází z tvaru koňského sedla. „Cílem bylo navrhnout minimalistický a čistý tvar, který bude funkční a zároveň bude odkazovat na harmonii člověka s přírodou,“ poznamenal autor.

V Místodržitelském paláci na Moravském náměstí v Brně včera představila Moravská galerie díla devětadevadesáti studentů, kteří se probojovali do finále soutěže Národní ceny designu. Cenu uděluje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství Design Cabinet.

Letošní udílení cen se odehrálo již posedmadvacáté. Na výstavě soutěžních děl mohou návštěvníci najít hračky, nábytek, zdravotnické pomůcky nebo dopravní prostředky.

Odborná porota, která vybírala nejlepší exponáty, se skládala z více než padesáti odborníků. „Do soutěže se přihlásilo přes dvě stě padesát autorů z dvanácti univerzit a vysokých škol i z šestnácti vyšších a středních odborných škol,“ uvedla mluvčí Moravské galerie Michaela Paučo. Z přihlášených děl vybírala odborná porota devětadevadesát finalistů.

Hlavní Národní cenu za studentský design 2017 Grand získal Ján Forgáč s projektem Seno. Druhé nejvyšší ocenění, Národní cenu za studentský design 2017 Junior, si odnesla Anežka Müllerová z Vyšší odborné školy sklářské a Střední školy Nový Bor.

Prezentovala skleněné mísy Akupunktura. „Mísy byly foukány klasicky do dřevěné formy. Její dno bylo zvlášť, s hřebíky natlučenými do požadovaného obrazce a přidělané k ložisku. To umožnilo, že se sklem bylo možné ve formě otáčet. Stěny válce proto zůstaly čisté a pouze dno získalo strukturu z hřebíků,“ řekla Müllerová.

Sladkou cenu novinářů předal šéfredaktor Brněnského deníku Rovnost Vojtěch Kučerák. Jednalo se o bábovku, která nese zajímavé poselství. „Cena je sladká, symbolická. Bábovka je totiž první design, kterým jsme všichni začínali. V dětství na pískovišti,“ vysvětlila mluvčí Paučo.

Díla umělců, kteří se probojovali do finále, mohou zájemci v Místodržitelském paláci vidět do 27. října.

JOLANA HALALOVÁ