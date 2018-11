Vítězné náměstí se otevře lidem. Praha má vítězný návrh jeho proměny!

Český europoslanec Jan Zahradil (ODS) povede evropské konzervativce a reformisty (ECR) do voleb do Evropského parlamentu, jež proběhnou příští rok v květnu. O Zahradilově kandidatuře se již dříve spekulovalo a i on sám se v minulosti vyjádřil, že by se o funkci předsedy EK chtěl ucházet.