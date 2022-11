Tři králové i Volodymyr Zelenskyj. Prezident Zeman vyznamenal 78 osobností

Vojáky pozdravil Zeman vestoje opřený o hůl, s podporou ochranné služby též vyslechl státní hymnu. Dvacetiminutový ceremoniál na rozdíl od loňska nenarušila mlha. Ve slunečném počasí prolétly po položení věnců nad Prahou dva gripeny, dva letouny L-159, bitevní vrtulník Mi-24/35 a dvě transportní helikoptéry Mi-171.

Fiala: Okamžik, kdy se naplnily sny mnoha generací

Jako okamžik, kdy se naplnily sny mnoha generací českých lidí a ambice české společnosti, popsal 28. říjen 1918 premiér Fiala. Samostatný stát byl podle něj na svou dobu i neobvyklý v tom, že byl demokratický.

„Události, válka nedaleko od nás, to vše nám ukazuje, že naše svoboda a demokracie nejsou samozřejmé, že to je něco, o co musíme pečovat,“ řekl novinářům. Bezpečnost Česku podle něj garantuje členství v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO).

Fiala se slovenským premiérem Eduardem Hegerem při příležitosti dnešního svátku natočili video, v němž odkazují na společné tradice obou zemí, například respektování lidských práv, svobodu slova nebo respekt ke vzdělání.

Snímek natočili v Bruselu, pravděpodobně během jednání Evropské rady minulý týden, což je podle nich symbolické, neboť reprezentují dvě „suverénní země, které stojí pevně zakotveny v evropském společenství a které jsou postaveny na principech demokracie, svobody a humanity.“

Státní vyznamenání: Spolupodepsat některá jména bylo těžké, přiznal Fiala

Pro českou i slovenskou armádu je dnešní den podle ministryně obrany Jany Černochové (ODS) o to významnější, že před 104 lety vzniklo Československo, ale československá armáda ještě o několik měsíců dříve.

Památník na Vítkově vznikl v letech 1929 až 1938 k poctě československých legionářů. Po roce 1948 sloužil k propagaci komunistického režimu, byli v něm pohřbíváni významní představitelé Komunistické strany Československa. V roce 1953 v památníku vzniklo Mauzoleum Klementa Gottwalda. Po pádu komunismu v roce 1989 byli všichni pohřbení lidé odvezeni, nyní je památník ve správě Národního muzea.