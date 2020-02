Na Sněžce i dnes dosahoval vítr v nárazech rychlosti orkánu, tedy více než 117,7 kilometru v hodině. Personál České poštovny na Sněžce, která je nejvýše položenou stavbou v ČR, proto plánuje návrat až ve středu, řekl dopoledne ČTK správce poštovny Dalibor Blaha. Od neděle je zabezpečená proti silnému větru a prázdná. Větrná bouře Sabine dosahovala v ČR největší síly právě na Sněžce. "Dnes to ještě není úplně bezpečné. Nahoru bychom proto měli vyrazit zítra (ve středu)," řekl dopoledne ČTK Blaha.

Odstraňování následků orkánu Sabine | Video: Michal Fanta / DENÍK

Sněžka má z hlediska meteorologie v Krkonoších zcela výjimečné postavení. "Sněžka je úlet, extrém, nelze ji brát jako nějaké reprezentativní místo, co se děje v naší oblasti. Je to v podstatě tyč vystrčená do volné atmosféry. Už na Luční boudě jsme oproti Sněžce na polovičních hodnotách (rychlosti větru)," řekl ČTK Tomáš Popelka z královéhradecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu.