Energetici dnes pokračovali v odstraňování závad na elektrickém vedení, které způsobil čtvrteční silný vítr. Většinu odběratelů se podařilo připojit k proudu ve čtvrtek. Dnes odpoledne bylo bez proudu ještě zhruba 2400 zákazníků společnosti ČEZ Distribuce, asi polovina byly nové poruchy z dnešního odpoledne.

Kalamitní stav už jen ve Středočeském kraji, pojišťovny evidují škody | Foto: Jiří Herain

ČTK to řekla mluvčí ČEZ Distribuce Soňa Holingerová. Kalamitní stav trvá už jen ve Středočeském kraji, odvolán by mohl být večer, dodala. Meteorologové ale varují před silným větrem i do dnešních 22 hodin, a to v Praze, části Středočeského a Ústeckého kraje. Nárazy větru už mají být ale slabší než ve čtvrtek, mají dosáhnout 50 až 70 kilometrů za hodinu. Pojišťovny evidují po čtvrtečním silném větru tisíce škod za desítky milionů korun.