„Z ovoce tady vzniká něco, co vydrží věčně,“ vysvětluje trefně hned na úvod obchodně marketingový ředitel společnosti Miroslav Motyčka. Slivovici, například tu, kterou lidé znají díky typické láhvi ve tvaru budíku, tady vyrábí už od 19. století. Výrobní postupy si zdejší palírníci předávají z generace na generaci.

Jak tedy Jelínkova slivovice vzniká? Přivezené ovoce, nejen z vizovických sadů, se nejprve mírně naruší, aby se usnadnilo kvašení, současně se ale nesmí narušit pecky. Následně ovoce kvasí ve fermentačních tancích. Poté přichází na řadu destilace. „Naši slivovici vyrábíme trojstupňovou destilací vyzrálého švestkového kvasu,“ přibližuje ředitel.

Tento destilát následně putuje do nerezových nebo smaltovaných tanků, kde zraje minimálně rok. Například zlatá slivovice putuje do dřevěných sudů nebo kádí, kde získá při kontaktu se dřevem svoji zlatavou barvu a charakteristickou chuť. Posledním krokem výroby je stáčení hotového destilátu – záměrně nezmiňujme pouze slivovici, neboť ve Vizovicích vyrábí také celou řadu dalších ovocných destilátů - do lahví. Ještě před tím se však pomocí filtru odstraní případné nečistoty.

Vlastní sady i výroba v Jižní Americe

Podle Miroslava Motyčky se ve vizovické palírně Rudolf Jelínek ročně vyrobí a dodá na trh kolem 700 až 750 tisíc lahví slivovice. „Nosným produktem a pomyslnou vlajkovou lodí je pro nás stále slivovice. Na paty ji šlape hruškovice, kterou však nedestilujeme tady ve Vizovicích,“ říká Miroslav Motyčka. „V roce 2007 jsme koupili pálenici v Chile, kde destilujeme naši hruškovici. Ve zdejších podmínkách totiž nevypěstujete hrušky v požadovaném množství a jakosti,“ dodává Motyčka.

V Chile má Rudolf Jelínek také vlastní sady. „Máme tam 37 hektarů vlastních hruškových sadů a vedle toho také vykupujeme hrušky od tamních pěstitelů. Chile je jedním z pěti největších producentů hrušek odrůdy Williams na světě. Proto jsme investovali do pálenice právě zde. Z hektaru tam totiž sklidíte pět až šestkrát tolik hrušek, co tady ve střední Evropě,“ vysvětluje ředitel.

Ale zpátky k pověstné Jelínkově slivovici. Ačkoli si švestky na její výrobu snaží vypěstovat sami, v době, kdy jejich sady mají nejlepší sklizeň, se jim to daří jen z 15 procent. A to je třeba říci, že jsou díky výsadbě aktuálně největším pěstitelem švestek v Česku. „Náš dlouhodobý cíl je, abychom byli samostatní ze 30 procent. Je to ale ještě vzdálené. V roce 2023 jsme například ze sadu tady ve Vizovicích sklidili asi 100 tun švestek, rok předtím to bylo 650 tun a třeba v roce 2018 840 tun. Není to tak, že to má klesající tendenci, ale celé je to spojené s vrtochy počasí. A v situaci, kdy potřebujme zpracovat 4000 tun ovoce, nám nezbývá než zbylé ovoce nakoupit,“ popisuje Motyčka.