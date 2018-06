Vláda Andreje Babiše zrušení starých zákonů nepodpoří

Kabinet v demisi na dnešním jednání rozhodl, že návrh ODS na odstranění šesti desítek zastaralých zákonů a vyhlášek z roku 1919 nepodpoří. Informoval o tom tiskový odbor vlády. Vláda nepodpoří ani navrhovanou úpravu zákona, podle níž by byl pro změnu bydliště dítěte v případě neshod rodičů po jejich rozchodu nutný souhlas soudu.

Vládní legislativci varují, že by odstranění zastaralých právních předpisů dle návrhu občanských demokratů mohlo přinést nezamýšlené důsledky. Zpřehledňování právního řádu by podle nich mělo být koordinované s klíčovou rolí příslušných ministerstev a s „nejvyšší citlivostí s ohledem na možné obtížně předvídatelné následky nezáměrného zrušení fakticky stále ještě ‚živého‘ právního předpisu“.

Kabinet v předběžném stanovisku poukázal také na to, že předkladatelé návrhu na zrušení norem vycházejí z dat komerčního právního informačního systému, nikoli ze Sbírky zákonů a jejích oficiálních předchůdkyň. Zřejmě z toho důvodu jsou podle vládních legislativců navrženy ke zrušení i normy, které byly v minulosti už zrušeny.

Předkladatelé u žádného právního předpisu navrhovaného na zrušení podle nich nedoložili jeho neaktuálnost ani to, že jej nahradila jiná norma. Vláda by dala přednost celkovému, řádně projednanému opatření ke zpřehlednění právního řádu, dodává se v podkladech pro ministry.

O předloze ODS rozhodnou zákonodárci. ODS už dřív avizovala, že jde o první balík neaktuálních právních předpisů, které chce zrušit. Tyto normy vytvářejí podle občanských demokratů zbytečnou byrokratickou zátěž, i když už nejsou užívány.

Chrání zákon zájmy dětí dostatečně?

Kabinet ANO v demisi podle tiskového odboru vlády nepodpořil ani poslaneckou úpravu zákona o zvláštních řízeních soudních, podle níž by byl pro změnu bydliště dítěte v případě neshod rodičů po jejich rozchodu nutný souhlas soudu.

Občanský zákoník již v současnosti stanoví, že určení místa bydliště dítěte patří mezi významné záležitosti a v případě nedohody rodičů rozhodne na návrh otce nebo matky soud, stojí v předběžném stanovisku kabinetu. Ustanovení občanského zákoníku se podle vládních legislativců promítají i do zákona o zvláštních řízeních soudních.

Skupina poslanců ČSSD tvrdí, že nynější zákonná úprava postrádá jasná pravidla při snaze jednoho z rodičů vyloučit nebo výrazně omezit stýkání druhého rodiče s dítětem tím, že se s ním přestěhuje do vzdáleného místa.

Návrh, o němž rozhodnou zákonodárci, vychází podle autorů z nutnosti chránit zájem dětí. "Tímto zájmem pak v prvé řadě je neměnit dosavadní stabilní prostředí, ve kterém zdravě prosperuje a zvláště školské či předškolní zařízení, ve kterém má navázány vztahy," napsali v důvodové zprávě.

Předkladatelé ale také zdůrazňují, že cílem nemá být možnost rodiče, který nemá dítě svěřené do péče, změnu jeho bydliště bezdůvodně blokovat. Soud by se změnou souhlasil, pokud by podle nich byla ve prospěch dítěte.