Ačkoli má vláda za sebou dost práce, vnímána je především přes svého premiéra, který čelí trestnímu stíhání, auditním zprávám Evropské komise kvůli střetu zájmů a masovým demonstracím.

Opozice Babišově týmu vytýká spoustu nesplněných slibů hlavně v oblasti investic nebo zjednodušení daní a digitalizace. Je třeba ale říct, že ve všech těchto směrech se průlomové zákony a opatření chystají a do konce volebního období by měly být schváleny.

Dnes vláda ČSSD a ANO, kterou podporuje KSČM, zažije už druhý pokus o vyslovení nedůvěry. Během sněmovní schůze budou ministři bilancovat svoje kroky v jimi řízených resortech. Jaké známky si zaslouží podle Deníku?

Andrej Babiš: 3

premiér (předseda hnutí ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 3

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 2



Andrej Babiš chtěl být vnímán jako muž rázných činů doma i v zahraničí. Zatímco na mezinárodní scéně se mu dařilo a jeho přijetí

Donaldem Trumpem lze nazvat událostí roku, v Česku řešil hlavně svoje osobní problémy.



Ačkoli ekonomika stále šlape, vláda se nepohnula v otázce dopravní infrastruktury, bydlení nebo zjednodušení daní. Velkolepý investiční plán zůstal jen na papíře. Babišovi to skřípe i v koalici a bezproblémové vztahy má jen s prezidentem Milošem Zemanem.

Totálně pohořel v personální politice, kde neměl šťastnou ruku při výběru ministryň spravedlnosti ani průmyslu a obchodu. Příchod Marie Benešové, která nečekaně vystřídala Jana Kněžínka, pak spustil vlnu masových demonstrací.

Jan Hamáček: 2-

1. vicepremiér, ministr vnitra (předseda ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 3



Ministr vnitra je člověkem uměřených gest i slovníku. Je to politik ve stínu premiéra Babiše, který se k problematice vlastního resortu prakticky nevyjadřuje. Přitom díky Hamáčkovi si platově polepšili hasiči i policisté, obnovuje se technika. Zachránil matriky v obcích a pobočky České pošty.

Veřejnost ho však vnímá hlavně jako šéfa submisivního koaličního partnera. Má také trvalé problémy s prezidentem republiky, který odmítl jmenovat ministrem zahraničí Miroslava Pocheho a nyní protahuje odvolání Antonína Staňka z resortu kultury. Hamáčkova strana fatálně prohrála evropské volby, což jeho image výrazně poškodilo.

Alena Schillerová: 1-

vicepremiérka a ministryně financí (ANO)



Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 1

Politický leadership: 2



Vládní dvojka Alena Schillerová je ženou, která premiérovi zdatně kryje záda. Ve financích se vyzná a je schopna srozumitelně a bez

emocí vyložit sebesložitější problematiku z oboru. Ačkoli se stala vicepremiérkou, je především daňovou odbornicí a politicky se nijak

neprofiluje.



Ve sněmovně prosadila třetí a čtvrtou vlnu EET s jistými úlevami pro živnostníky, na schválení čeká její srdeční záležitost, on-line finanční úřad Moje daně. Čeká ji bitva o rozpočet na rok 2020, který by měl mít schodek 40 miliard korun. Komunisté ovšem požadují o deset méně.

Karel Havlíček: 1-

vicepremiér a ministr průmyslu a obdchodu (ANO)



Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 1

Politický leadership: 1



Jeho konkrétní kroky nelze ještě hodnotit, protože resort převzal od Marty Novákové teprve v dubnu. Dříve ale působil ve vládní Raděpro výzkum, vývoj a inovace, kde se podílel na vzniku inovační strategie pro ČR, podpoře umělé inteligence, technických vzdělávacích oborů. V tom nyní pokračuje, stejně jako ve snaze zlevnit mobilní data.



Nyní vláda poslala do sněmovny jeho novelu horního zákona, bude se zpřesňovat energetická koncepce. Havlíčkova předchůdkyně Marta Nováková byla odvolána kvůli chabým výsledkům práce i výrokům, které byly směšné a šly na ruku mobilním operátorům.

Richard Brabec: 1-

ministr životního prostředí (ANO)



Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 1

Politický leadership: 2-



Richard Brabec přišel o vicepremiérské křeslo, protože se zcela ponořil do odborné problematiky svého resortu a na politické působení v podstatě rezignoval.



Pro životní prostředí je to ale dobře, neboť Brabec se plně věnuje problematice sucha, kotlíkových dotací, kůrovce. Je také příznivcem co největšího omezení používání jednorázových výrobků z plastu.

Robert Plaga: 1

ministr školství (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 1

Politický leadership: 1-

Premiant kabinetu, kterého třídní učitel, tedy premiér, nemůže vystát, ale v kolektivu je oblíben. Plaga nastoupil do čela resortu z

místa odborného náměstka a ve funkci se plně osamostatnil.

Daří se mu plnit vládní programové prohlášení ohledně zvyšování učitelských platů a dává najevo, že pokud by se peníze v rozpočtu na tento účel nenašly, vládě zatopí.

Rozumí si s odbornou veřejností, odstartoval práce na vzdělávací strategii 2030, přichystal nový systém financování regionálního školství, podepsal inkluzivní vyhlášku a připravil úpravu státní maturitní zkoušky, která by měla spočívat jen v didaktických testech. Kategoricky se ohradil proti zvyšování nákladů na MotoGP v Brně nad hranici 39 milionů.

Klára Dostálová: 3

ministryně pro místní rozvoj (ANO)



Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 3



Zpočátku působila jako žena, která ví, čeho chce dosáhnout, a tvrdě za tím půjde. Poté, co ji začala vyšetřovat policie kvůli nestandardním resortním výdajům přes státní agenturu CzechTourism v době, kdy byla náměstkyní resortu, se poněkud stáhla.



Zatím neprosadila velkou novelu stavebního zákona a nerozběhl se ani projekt Výstavba, který má podpořit bytový boom v obcích. Dostálová patří k nejaktivnějším obhájcům Andreje Babiše v otázce střetu zájmů a čerpání evropských dotací.

Lubomír Metnar: 3

ministr obrany (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 3

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 3-



Ministerstvo obrany má před sebou obrovské armádní zakázky za desítky miliard korun, ale zatím stále vybírá, hodnotí, posuzuje. Jde především o bojová pásová vozidla, vrtulníky, casy a radary. Personálně je právě úsek akvizic oslaben, protože ministr Metnar odvolaljeho vedení, příslušný náměstek rezignoval.



Mediálně je ministr obrany takřka neviditelný, zatím se ale vyhnul jakékoliv aféře. Chytře se opírá o profesionálně zdatného náčelníka generálního štábu Aleše Opatu.

Adam Vojtěch: 2-

ministr zdravotnictví (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 2-

Umělecký dojem: 1

Politický leadership: 3



Nejmladší člen vládního týmu patří k premiérovým oblíbencům. Ve veřejném prostoru působí kompetentně a nekonfrontačně. Přistoupil k několika razantním výměnám v čele fakultních nemocnic, přičemž ta v FN Ostrava se mu příliš nepovedla.

Jeho resort se neustále potýká s dozvuky různých afér kolem nemocničních zakázek či smluv s pojišťovnami, z nichž nejdramatičtější je kauza Horáček, která míří i na šéfa VZP Zdeňka Kabátka. Vojtěch se pere s lékovou politikou nebo chystaným klíčovým zákonem

o páteřní síti nemocnic. Těžké chvíle ho teprve čekají.

Marie Benešová

ministryně spravedlnosti (ANO)



nehodnocena, ve funkci je od letošního dubna

Jan Kněžínek: 3

předchůdce (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 3-

Politický leadership: 4



Po ostudné kapitole se jménem Taťána Malá byl Jan Kněžínek, respektovaný legislativec, pro resort velkou úlevou. Byl to však

úředník, který se nijak politicky neprojevoval.

Připravil návrh novely zákona o soudech a soudcích i o státním zastupitelství. Koncem dubna nečekaně rezignoval, čímž spustil stavidla spekulací. Marie Benešová totiž přišla na scénu dva dny poté, co policie navrhla obžalobu Andreje Babiše v kauze Čapí hnízdo. Benešová, která má blízko k prezidentu Zemanovi, rozvířila vody sdělením, že v Česku je možné objednat si trestní stíhání.

Vladimír Kremlík

ministr dopravy (ANO)

nehodnocen, ve funkci je od letošního dubna

Dan Ťok: 3-

předchůdce (ANO)

Odborné zvládnutí resortu: 2-

Umělecký dojem: 4

Politický leadership: 4



Dan Ťok byl sice nejdéle sloužícím ministrem dopravy, ale resort manažersky a mediálně nezvládl. Nakonec mu zlomila vaz kauza mýtného, kde se dostal do ostrého sporu s 1. místopředsedou ANO Jaroslavem Faltýnkem. Na funkci sám rezignoval.

Jeho nástupce Vladimír Kremlík ovšem pokračuje v chabé prezentaci ministerstva, nevysvětluje své postoje a je spíš utajeným resortním šéfem. Zviditelnil se hlavně tím, že podporuje prezidentův projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe, byť v omezeném měřítku. Odborníci podkladovou studii ministerstva dopravy k této megastavbě nedávno v Senátu ztrhali.

Tomáš Petříček: 2

ministr zahraničí (ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 2

Umělecký dojem: 2

Politický leadership: 3

Tomáš Petříček nastupoval po letní blamáži s Miroslavem Pochem jako outsider a Pocheho loutka. Ve funkci ale příjemně překvapil, drží lidskoprávní linii české zahraniční politiky, je výrazně prounijní, na světové scéně se pohybuje bez zádrhelů. Komunisté a prezident mu vyčítají silně protiruské zaměření a přehlížení kauzy Bandera na Ukrajině.

Petříček si dokázal vybudovat korektní vztah s premiérem. Jeho slabinou je domácí kolbiště, kde se jako místopředseda ČSSD nijak výrazně nezapsal a své straně u tradičních voličů spíš body ubírá.

Jana Maláčová: 2

ministryně práce a sociálních věcí (ČSSD)



Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 2

Politický leadership: 2



Čerstvá místopředsedkyně ČSSD je momentálně nejvýraznější tváří strany. Sociální problematice rozumí a její nástup po nucené demisi opisujícího Petra Krčála byl šťastným krokem.

Maláčová se úspěšně poprala o rekordní zvýšení minimální i zaručené mzdy, penzí, rodičovského příspěvku, zrušení karenční doby a zavedení e-neschopenky od příštího roku. Ve vládě válčí jak s premiérem, tak s ministryní financí nejen o každou korunu, ale také

o zásluhy v prosazování vládních slibů.

Odpůrci jí vytýkají, že na ministerstvu zaměstnala „půlku“ Lidového domu a nedokáže najít v systému sociálních výdajů dostatek úspor.

Antonín Staněk: 5

ministr kultury (ČSSD)

Odborné zvládnutí resortu: 5

Umělecký dojem: 4

Politický leadership: 5



Bývalý primátor Olomouce a poslanec Antonín Staněk se zapíše do polistopadových dějin resortu kultury černým písmem. Bez řádného zdůvodnění a den před Velikonocemi odvolal ředitele Národní galerie Jiřího Fajta, jehož nesnáší prezident Zeman. Odvolací dekret doručil i šéfovi Muzea umění v Olomouci Michalu Soukupovi.

Ve svých vyjádřeních o resortním rozpočtu projevil nebývalou neznalost. Navíc vyšlo najevo, že štědře používal ministerské peníze ve prospěch pražského ubytování jím jmenovaného náměstka. V rezignačním dopise premiérovi napsal, že ji po něm požadoval předseda ČSSD Hamáček.

Staňka v úřadu zatím drží prezident Zeman, s jeho nominovaným nástupcem Michalem Šmardou se má sejít při nynější návštěvě Vysočiny.

Miroslav Toman: 2

ministr zemědělství (ČSSD)



Odborné zvládnutí resortu: 1

Umělecký dojem: 3

Politický leadership: 2

Bývalý prezident Potravinářské komory Miroslav Toman je nepochybně odborník na slovo vzatý. V oboru se pohybuje celý život, což je možná jeho největší plus i minus. Jeho jméno se totiž objevilo v předběžné auditní zprávě Evropské komise v souvislosti s možným střetem zájmů kvůli podnikání jeho otce a bratra. Toman veškerá podezření odmítl, podle něj je audit plný chyb.

Ve funkci vystupuje razantně, nekompromisně se postavil na stranu spotřebitelů při dovozu závadných potravin z Polska. Jeho prioritou je záchrana vody v krajině a boj s kůrovcovou kalamitou.