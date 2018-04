Vláda ANO nejspíš odmítne opoziční návrh nominačního zákona

Vláda ANO nejspíš odmítne opoziční návrh nominačního zákona, který by měl přinést pravidla výběru do řídících a kontrolních orgánů státních a polostátních společností. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Proti předloze se postavila všechna ministerstva, která se normou zabývala. Kabinet má stanovisko zaujmout ve středu.

Návrh Pirátů a poslanců některých dalších frakcí by měl na rozdíl od konkurenční předlohy poslanců ANO navíc vládě uložit, aby zpracovala vlastnickou politiku státu ve státních a polostátních společnostech. Pravidelně by měla předkládat dolní komoře její vyhodnocení. Návrhy ANO i Pirátů shodně stanoví, že ministerstva by musela vybírat kandidáty až na výjimky ve výběrových řízeních, nominace by pak posuzoval pětičlenný vládní výbor pro personální nominace. Předloha Pirátů na rozdíl od normy ANO stanoví, že doporučení výboru by bylo pro ministerstva závazné. Právě to vadilo například ministerstvům dopravy a spravedlnosti. ČTĚTE TAKÉ: Exministryně spravedlnosti Benešová: Státní zástupci jsou ustrašené myši Ministerstvo vnitra nebo průmyslu a obchodu by úpravu personálních nominací ponechalo na usnesení vlády. Ministerstvo financí se postavilo mimo jiné proti tomu, aby délka členství v nominačním výboru byla spojena s délkou funkčního období vlády a s důvěrou Sněmovny. Výhrady měla ministerstva i k pravidlům vlastnické politiky státu. Současný stav obsazování orgánů státních a polostátních firem vyvolává u veřejnosti určité pochybnosti, stojí v důvodové zprávě návrhu Pirátů. "Jde zejména o zákulisní dohody, politické tlaky, udělování těchto míst politikům jako určité formy odměny za loajalitu, které může být vnímáno jako určitý specifický druh korupce, a podobné nezdravé jevy," píšou předkladatelé. Vlastnickou politiku by měl stát podle nich stanovovat po vzoru vlastníků soukromých společností. Ať už vláda o předloze Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN rozhodne jakkoli, její stanovisko bude pouze doporučením pro Sněmovnu. ČTĚTE TAKÉ: Zeman by měl svěřit sestavení vlády někomu jinému, ukázal průzkum

Autor: ČTK