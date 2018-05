Vláda pravděpodobně odmítne začlenění prezidenta pod zákon o střetu zájmů

Začlenění prezidenta republiky pod zákon o střetu zájmů, jak navrhla skupina šesti desítek poslanců v čele s Piráty, vláda ANO v demisi zřejmě nepodpoří. Zákonodárcům by měla poslat k novele po středeční schůzi podle podkladů záporné stanovisko. Předloha by také omezila kumulaci odměn z politických funkcí.

Předkladatelé zdůrazňují, že úprava o prezidentovi nemíří proti současné hlavě státu Miloši Zemanovi. Jde podle nich o nápravu opomenutí, když prezident je nejvýznamnější veřejný funkcionář. Ač kabinet podle podkladů uvede, že prezident by se měl střetu zájmů vyvarovat, upozorní na to, že z výkonu funkce není odpovědný. Za nesplnění povinností by ho nebylo možné v přestupkovém řízení postihnout, napsali vládní legislativci.

Pokud by úprava platila, prezident by musel podobně jako další veřejní funkcionáři podávat každoročně takzvané oznámení o majetku. Musel by se mimo jiné také zdržet jednání, při kterém by mohly jeho osobní zájmy ovlivnit výkon funkce.

Při střetu veřejného a osobního zájmu by nesměl dát osobnímu zájmu přednost. Spíše teoretické by byly další dopady. Týkaly by se situace, pokud by hlava státu podnikala. Vztahovala by se na ni například omezení, jak je zákonodárci schválili v minulém volebním období v novele zvané "lex Babiš".

K omezení kumulace odměn z funkcí návrh stanoví, že v případě souběhu více funkcí bude veřejnému funkcionáři náležet odměna jen za tu funkci, která je ve výčtu v zákoně uvedena nejvýše. Kabinet by měl takové řešení označit za sporné až nespravedlivé. Zákonodárci, kteří by zároveň vykonávali placenou krajskou či obecní funkci, by za takovou funkci pobírali podle novely jen dvě pětiny stanovené odměny.

V rozporu s právem na spravedlivou odměnu za vykonanou práci by podle vládních legislativců mohlo být ustanovení, podle kterého by poslanec nebo senátor nemohl pobírat odměny za členství v dozorčích, kontrolních a řídících orgánech krajských, městských a obecních firem a komunální a krajští politici nemohli dostávat peníze za členství v obdobných orgánech státních společností.

Horní hranici ročního plnění za účast na jednáních těchto orgánů by ale předloha zvýšila z nynějších 10 tisíc korun na 30 tisíc korun.