Vláda Babiše bez důvěry Sněmovny? Piráti by se obrátili na Ústavní soud

/ANKETA/ Piráti by se podle předsedy Ivana Bartoše obrátili na Ústavní soud, pokud by prezident Miloš Zeman nechal vládnout ohlášený menšinový kabinet Andreje Babiše (ANO) bez důvěry Sněmovny a vyhlášení předčasných voleb. Bartoš to dnes uvedl v pořadu Partie televize Prima.

"Pokud by nastala nějaká taková situace a nebylo by možné ani hlasy 120 poslanců tu Sněmovnu rozpustit a záviselo by na prezidentovi, zda takovou vládu bez důvěry nechá, nebo ne, bylo by správné jít tou ústavní stížností a prostě donutit pana prezidenta k tomu kroku," uvedl Bartoš.

Předseda ODS Petr Fiala označil za reálnou hrozbu, že menšinová vláda Babiše bez důvěry dolní komory vznikne vzhledem k tomu, že Zeman a Babiš vytvořili mocenský pakt. Podle Fialy je to absurdní, proti duchu ústavy i proti smyslu parlamentní demokracie.

Babiš se podle Fialy za dva týdny od sněmovních voleb reálně nepokusil vytvořit většinovou vládu. Fiala ve shodě s Bartošem poukázal na to, že některé strany by byly ochotny ke koaliční vládě s ANO, pokud by v čele kabinetu nebyl Babiš, jemuž hrozí trestní stíhání kvůli dotačnímu podvodu v kauze Čapí hnízdo.

"Tahle situace není zazděná," řekl Bartoš s poukazem na to, že stávající koaliční strany ANO, ČSSD, KDU-ČSL mají ve Sněmovně nadále většinu. Stejně jako Fiala ovšem vstup do vlády s ANO vyloučil, stejně jako podporu menšinovému kabinetu.

Piráti přesto hodlají podpořit při volbě nového předsedy Sněmovny kandidáta ANO Radka Vondráčka. "V tuto chvíli to platí," uvedl Bartoš. Podle něj je to realistický přístup a Vondráček hlasy pro zvolení získá "bez ohledu na to, jak se rozhodnou Piráti".

Vondráčkův protikandidát na funkci šéfa dolní komory Fiala namítl, že Piráti by volbou zástupce ANO de facto podpořili vznik Babišova menšinového kabinetu bez omezení. Poukázal na to, že podle ústavy jmenuje prezident premiéra na návrh předsedy Sněmovny v případě, pokud předchozí dva pokusy o sestavení vlády budou neúspěšné. Kvůli tomu by ani sociální demokracie podle jejího statutárního místopředsedy Milana Chovance neměla pro Vondráčka hlasovat.