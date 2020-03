O možnosti vyhlásit karanténu mluvil premiér Andrej Babiš (ANO) v diskusním pořadu Partie na TV Prima. „Když vyhlásíme karanténu celé České republiky, tak to musí mít nějaká pravidla,“ řekl.

Podle předběžných vyjádření by zřejmě lidé mohli jen do práce a na nákup. Ale ani to není zatím upřesněné. Jsou v zásadě tři možnosti vývoje.

1. Úplná karanténa, kdy by na ulici mohli pouze lidé z profesí nutných pro provoz státu. To jsou například zdravotníci, policisté, lidé z energetických závodů či část prodavačů. Omezena by byla hromadná doprava. Tato možnost ale není úplně pravděpodobná, protože by někdo musel distribuovat lidem potraviny.

2. Karanténa po vzoru Itálie, kdy by lidé zůstávali na home office a do práce by chodili pouze ti, kteří nemohou pracovat z domova. Z práce by chodili rovnou domů, mohli by jen na nákup, a to pouze do vybraných obchodů.

3. Do úplné karantény by šly pouze ohrožené skupiny obyvatelstva, to znamená lidé nad 65 let a lidé s určitými nemocemi oslabujícími imunitu. Pak i ti, kteří byli v rizikových oblastech. Ti už ovšem do karantény povinně až na výjimky musejí.

Za porušení karantény by hrozily tři miliony pokuty. Nakolik by to bylo kontrolovatelné v okamžiku, kdy část lidí bydlí jinde než je jejich místo trvalého pobytu, je ale otázka.

Také je otázka, jak by to bylo s případným omezením hromadné dopravy v okamžiku, kdy se i potřebné profese musejí dostat do práce a nedisponují automobilem. Zatím jsou ale všechny potencionální scénáře spekulativní, uvidí se odpoledne po zasedání vlády.