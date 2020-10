Vít Rakušan: Hlasování o nedůvěře vládě nepodpoříme. Nyní na to není čas

Předseda opozičního hnutí STAN Vít Rakušan by v současně situaci nepodpořil hlasování o nedůvěře vládě. Řekl to v dnešním pořadu Partie televize Prima a Prima CNN. O hlasování o nedůvěře uvažuje opoziční ODS, která chce pro tento krok získat podporu, pokud vláda sama nepožádá o vyslovení důvěry, až skončí nynější nouzový stav. Hlasování o vládě by se mohlo podle předsedy ODS Petra Fialy uskutečnit až tehdy, kdy Česko epidemii koronaviru zvládne.

Předseda hnutí STAN Vít Rakušan | Foto: ČTK / ČTK

"Zcela otevřeně říkám: v této fázi ne, nepodpořím. Protože pokud - a ten příměr jsem někde také použil - pokud prostě přijedou k požáru hasiči, o kterých nemáme pocit, že jsou těmi nejlepšími, tak rychle nevoláme jinou jednotku, budeme spoléhat na to, že hasit budou a pokusíme se jim pomoci," popsal Rakušan. "Ve chvíli, kdy je tady opravdová krize, kdy řešíme, zda bude lockdown, nebo nebude, prostě není čas na to, abychom měnili vládu v České republice," prohlásil Rakušan. Ztratil schopnost řídit stát. Babišův kabinet by měl požádat o důvěru, míní ODS Přečíst článek › Vedení ODS se v úterý 13. října usneslo, že premiér Andrej Babiš (ANO) ztratil schopnost řídit vládu a stát. Kabinet ANO a ČSSD by podle opoziční strany měl po skončení nouzového stavu požádat o důvěru. Jinak bude frakce ODS ve Sněmovně hledat podporu pro vyslovení nedůvěry vládě. Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) již v úterý řekl, že vláda o důvěru žádat nebude. Podle ODS jsou vláda a Babiš zodpovědní za "fatální nepřipravenost" na druhou vlnu epidemie koronaviru. Hlasování o nedůvěře vládě Zatímco na vyslovení důvěry vládě je zapotřebí většiny všech přítomných poslanců, na vyslovení nedůvěry je třeba nejméně 101 hlasů. Ty ale opozice nemá, protože koaliční ČSSD a ANO mají sice 92 hlasů, ale vládu toleruje a některé její návrhy podporuje i KSČM, s níž má vládní koalice dohromady 107 poslanců. Občanští demokraté jsou s 23 poslanci druhou nejpočetnější sněmovní frakcí, Starostové naopak nejméně početnou se šesti členy. Návrh na vyslovení nedůvěry vládě může podat písemně nejméně 50 poslanců. Vicepremiér Havlíček: Vláda nebude příští týden rozhodovat o úplném lockdownu Přečíst článek › Naposledy se o nedůvěře vládě hlasovalo na konci loňského června. Pětice opozičních stran tehdy vyvolala hlasování v reakci na předběžné auditní zprávy Evropské komise poukazující na údajný Babišův střet zájmů.

Autor: ČTK