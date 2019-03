Hranice, nad kterou se dlužníkům sráží peníze z výplaty bez omezení, se pro člověka bez rodiny od června zvedne z 16 tisíc korun na více než 25,5 tisíce. Kabinet dnes schválil návrh vládního nařízení, které připravilo ministerstvo spravedlnosti. Novináře o tom po jednání vlády informoval ministr Jan Kněžínek (za ANO).

„S účinností od 1. června tohoto roku dochází ke zvýšení nezabavitelné částky, která zůstává dlužníkům, kteří jsou v exekuci a insolvenci a kteří si na svoji obživu vydělávají prací. Zatímco podle současné úpravy se jim vyplatí pracovat maximálně do 16 tisíc korun čistého měsíčně a vše, co vydělají nad tuto částku, v podstatě jde na úkor exekuce, a to je demotivuje od hledání si legálních příjmů, tak nově by tato částka měla tvořit 25715 korun čistého měsíčně,“ řekl Kněžínek.