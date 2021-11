Vláda v pátek přijme další opatření proti šíření epidemie covidu-19. Rádiu Impuls to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Naposled kabinet upravil opatření v pondělí, rozhodl například o podpoře podniků, kterým hrozí ekonomický propad.

Covidové oddělení nemocnice v západočeských Domažlicích | Foto: Deník/Veronika Zimová

Vláda podle Babiše navyšuje počet očkovacích míst, je připraven lůžkový dispečink. Dostatek je už podle premiéra po dodávce z Německa monoklonálních látek pro pomoc nemocným. Vláda v pondělí otevřela debatu o povinném očkování některých profesí proti covidu-19. Do konce týdne má posoudit povinnost meziresortní komise. Očkování by podle kabinetu mohlo být povinné i pro starší 60 let. Proti povinnému očkování se dnes vyjádřili zástupci nastupující vládní koalice Spolu s Piráty a Starosty.