Nechtěl hodnotit, zda přijatá opatření na potlačení pandemie byla namístě. "Ale výsledek hodnotit mohu a ten je tristní," poznamenal. Poukázal na další země, kterým se daří situaci zvládat mnohem lépe.

Vláda je podle něj už rok v situaci, kdy se střetávají dvě hodnoty, a to ochrana veřejného zdraví na jedné straně a na druhé ochrana svobod, jako je například svoboda pohybu či shromažďování. Rychetský poukázal na to, že o svobody jsou lidé více než rok připraveni, ale veřejné zdraví se nezlepšilo.

Poznamenal, že se vláda u některých opatření ukvapila, například u zákazu bohoslužeb. Zákaz zpěvu označil za komický, za lapsus považuje i zákaz nákupu nápoje u okénka. "To neposílí důvěru ve vládu," poznamenal. Je rád, že se již podobné chyby neopakují.

Řekl, že podle jeho subjektivního pocitu vláda dělá kroky, které jsou lehké a pohodlné, těm těžkým se ale vyhýbá. Poukázal na to, že například zavřela školy, továrny si ale uzavřít nedovolila, Rychetský se podivil nad udávaným důvodem, že by se pozastavil růst HDP. Hlavní podle něj má být ochrana života.

Obavy lidí o ztrátu svobod beze vážně, získat svobodu není jednoduché. "Když se to podaří, tak mají lidé pocit, že je to samozřejmost, až když o ni přijdou, tak v ten okamžik začnou litovat. Já si myslím, že mají pravdu ti moji kolegové, kteří začínají mít strach, že se svoboda vytrácí,“ řekl.

Rychetský nevyloučil, že s protipandemickými opatřeními bude muset česká společnost žít až do podzimu nebo do konce roku. Zdůraznil, že on sám důsledně dodržuje všechna opatření, i když o nich třeba pochybuje. "To je minimum, co my občané můžeme dělat," řekl.

Předseda Ústavního soudu již byl očkován oběma dávkami vakcíny proti koronaviru. Odmítače očkování označil za hlupáky.