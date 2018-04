Vláda rozhodla. Rozpočet neveřejných škol se zvýší o 131 milionů

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 17 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Recepční/asistent(ka). Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Co od nového spolupracovníka(ce) očekáváme:, - SŠ vzdělání s maturitou, - organizační schopnosti a aktivní přístup, - reprezentativní a příjemné vystupování, - zodpovědnost, pečlivost, loajalitu, - komunikativnost, - stálý úsměv a optimismus výhodou :-), Co bude Vaší náplní práce:, - zajišťování plynulého chodu recepce, - zpracování příchozí a odchozí pošty, - organizace a příprava zasedacích místností, uvádění návštěv, - administrativní podpora ostatních oddělení firmy (včetně zástupu za fakturantku apod.), - objednávky kancelářských potřeb apod., - další činnosti spojené s charakterem pozice, Co Vám můžeme nabídnout:, - zázemí prosperující a rostoucí české společnosti, - možnost kariérního růstu v rámci společnosti, - kurzy cizích jazyků, možnost dalšího vzdělávání, - služební telefon, notebook, - příspěvek na stravování, - příjemné a moderní pracovní prostředí, - seberealizaci, rozvoj osobnostního i profesního potenciálu, Pevná pracovní doba od 7 do 15:30 hod, Nástup možný ihned nebo dle dohody, V případě zájmu zašlete svůj strukturovaný životopis včetně fotografie.. Pracoviště: Colorprofi, spol. s r.o., Chrudichromská, č.p. 2403, 680 01 Boskovice. Informace: Pavla Sekaninová, +420 601 355 595.