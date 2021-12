PŘEHLEDNĚ: Vláda Petra Fialy jde na věc. Co vše musí zvládnout

Osm let se čtyři opoziční stany (lidovci jen čtyři, neboť zasedali v Sobotkově vládě s ČSSD a ANO) připravovaly na střídání stráží. V pátek se dočkaly. Prezident jmenoval vládu koalic SPOLU a PirSTAN netradičně v Lánech. Dalo by se to označit za Fialův trumf, neboť předsedovi ODS se podařilo zlomit Zemanův odpor a přimět ho jmenovat všechny navržené ministry včetně Zemanem zpochybněného Jana Lipavského.

Premiér Petr Fiala (ODS) na tiskové konferenci po prvním zasedání vlády, 17. prosince 2021 v Praze. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Mladý Pirát povede ministerstvo zahraničí, kde ho čeká plno nelehkých úkolů. V tom ale nebude sám. Před celou středopravou vládou je mnoho bariér, které musí překonat v poměrně krátkém čase. Pojďme se na ně podívat. 1. Covid Snad nejtěžší úlohu bude mít vicepremiér a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Po trvalé kritice Babišova chaotického boje s koronavirem bude muset ukázat, že to lze dělat i jinak. Pátá vlna sice slábne, ale za pár dnů ovládne zemi mutace omikron, která je velmi nakažlivá, byť ne tak nebezpečná. Vakcíny na ni však tolik nezabírají. Válek musí vymyslet způsob, jak lidem vysvětlit, že i přesto je očkování jediná účinná cesta. Ministr školství Petr Gazdík (STAN) by měl navrhnout způsob, jak dál nestresovat učitele, rodiče a žáky nekonečným kolotočem karantén a dublování prezenční a online výuky. PŘEHLEDNĚ: Přichází Fialova vláda. Kdo ode dneška vládne Česku 2. Energie Ministr práce a sociálních věcí a vicepremiér Marian Jurečka (KDU-ČSL) slíbil předložit na začátku nového roku systém pomoci domácnostem nejvíc ohroženým energetickou chudobou. Nechce jít cestou plošných opatření, ale adresné podpory. Jednoduché to nebude. Opoziční ANO varuje před složitým dokazováním nízkých příjmů a potupným vyplňováním podrobných žádostí. Preferuje roční snížení DPH u elektřiny a plynu i poplatku na obnovitelné zdroje. To vláda odmítá. Pokud Jurečkův tým nepřipraví rychlý a jednoduchý způsob dotací, může to položit stovky tisíc domácností, které zůstanou kvůli insolvenci bez světla a tepla. 3. Rozpočet Všechny vládní strany slíbily, že zkrotí rostoucí veřejné zadlužování, které má do určité míry na svědomí inflační spirálu. Ta v lednu dosáhne sedmi procent a znamená, že se zdražuje doslova všechno, na prvním místě bydlení. V závěru předvolební kampaně Petr Fiala zabodoval právě heslem Babišova drahota. Vládní strany odmítly schválit v první čtením rozpočet Aleny Schillerové se schodkem 378 miliard. Chtějí ho přepracovat a ušetřit 80 miliard. Zavázaly se přitom nezvyšovat daně. Bude zajímavé sledovat, v jakých provozních a neinvestičních dotacích budou škrtat. 4. Digitalizace Po ofenzivě volá stále většinově papírová a spotřebitelsky nepřívětivá státní správa. Vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš (Piráti) musí napnout všechny síly a aktivizovat ajťáky napříč obory, aby s pravěkým dinosaurem pohnul. Jedině tak začnou konečně obíhat mezi úřady data, nikoliv občané. Nebude se prodražovat každá zakázka a mnoho agend se zruší, protože lidi a šanony nahradí elektronická komunikace. Nová vláda zahájila první zasedání. Nouzový stav neprodloužíme, oznámil Fiala 5. Bydlení Zcela zásadní změnou projde vládní bytová politika. Začít se musí urychlenou novelizací stavebního zákona, který umožní stavět rychle a hospodárně. Prvním krokem by mohla být nabídka státních nevyužitých pozemků obcím i developerům za oboustranně výhodných podmínek. Pobídky by měly přijít do segmentu družstevního a nájemního bydlení. Počet nových bytů bude jedním z hlavních ukazatelů úspěšnosti Fialovy vlády. 6. Předsednictví Premiér, ministr zahraničí, pro evropské záležitosti a poradce pro národní bezpečnost okamžitě nastoupí do rozjetého vlaku nazvaného České předsednictví EU. Převezmou ho v červenci po Francii a musí formulovat maximálně tři zásadní agendy, například energetiku a Green Deal, vztah k Rusku a Bělorusku, kybernetickou bezpečnost. Vše by mělo odstartovat okamžité jmenování Michala Koudelky ředitelem BIS a představením konkrétních priorit české zahraniční politiky. Ty by měly obsahovat i závazek jednotné zahraničněpolitické pozice (vláda, parlament, prezident).