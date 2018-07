Druhá Babišova vláda je po víkendu jistá. KSČM ji nakonec podpoří

V sobotu padla poslední překážka pro vznik druhé vlády Andreje Babiše. Koaliční menšinový kabinet ANO a ČSSD podpoří komunisté. Rozhodl o tom jejich ústřední výbor. Nová sestava se bude opírat o 108 poslaneckých hlasů. Dohodu o toleranci podepíší Andrej Babiš a Vojtěch Filip.

Sociální demokraté s komunisty žádný pakt o spolupráci neuzavřou, neboť by to formálně odporovalo jejich bohumínskému usnesení. Přesto by je možná mohlo zarazit stanovisko, jež členové ÚV KSČM v sobotu přijali.

V něm se píše, že předchozí vlády od Václava Klause po Bohuslava Sobotku „měly jedno společné, připravit a provést zásadní majetkový převrat velkými restitucemi a zprivatizováním veřejných hodnot, z České republiky vytvořit poslušného vazala SRN a USA. Shodná falešná priorita tzv. přátelských transatlantických vazeb nás dovedla do členství v NATO a Evropské unii..“

VĚTŠINĚ NEVADÍ

Vzhledem k tomu, že sociální demokraté seděli v polovině českých vlád, podobné hodnocení si zřejmě za rámeček nedají. Vůle po vládnutí je ale silnější. Červnový výzkum společnosti TNS Kantar ukázal, že tvořící se vládu vítá jen sedm procent občanů, pro 28 procent je nepřijatelná, ale plným 59 procentům nevadí. Spokojeno s ní je přes 90 procent voličů ANO a ČSSD. To ovšem neznamená, že v očích voličů si tyto strany nějak výrazně polepší. ANO je sice stále o parník první, ale jeho preference klesly na 28,5 procenta, ČSSD by volilo osm procent lidí a komunisty sedm.

Podle čerstvých dat by si ODS připsala patnáctiprocentní zisk. Její šéf Petr Fiala je přesvědčen, že Česko prožívá nejhlubší politickou krizi od listopadu 1989, kterou charakterizuje plíživá normalizace a apatie. Jak uvedl na konferenci na VŠ CEVRO Institut, „potřebujeme nové cíle a výzvy“, například dostat ČR mezi deset nejvyspělejších zemí světa.

„Současná vláda neví, jak na to a levice netuší, kudy kam. Jedinou alternativou je pravice,“ uvedl Fiala. Je si jistý, že po volbách neexistovala jiná možnost než jít do opozice: „Kompromis nebyl možný, neboť zájmy Andreje Babiše jsou v diametrálním rozporu s ODS.“

Potíž je v tom, že zatím to není Petr Fiala, ale právě Andrej Babiš, který dokáže velkou část obyvatel ČR přesvědčit, že pod jeho vedením se Česko dostane mezi 10 TOP zemí světa.

Vláda, která vznikne, musí ovšem přes prázdniny vyřešit několik ožehavých problémů. Na prvním místě je to otázka budoucího ministra zahraničí, kde Miroslav Poche už tahá za kratší konec provazu. Je tu ale také neobsazená pozice šéfa GIBS, ředitele civilní rozvědky i Národní centrály proti organizovanému zločinu nebo šéfa Lesů ČR. A záhy se bude vybírat i nový policejní prezident.

Stanovisko ODS

Vznikající polokomunistická vláda Andreje Babiše a Miloše Zemana popírá dosavadní porevoluční vývoj v ČR a je ohrožením demokracie.

Cílem ODS je dostat ČR mezi 10 nejbohatších a nejbezpečnějších zemí světa.

Proto bude usilovat o

1. přesvědčivou programovou alternativu

2. silný konsensus o české pozici vůči EU

3. obnovení étosu parlamentní demokracie

4. pěstování seběvědomí, nikoli sebeuspokojení

Nabízí ruku ke spolupráci všem subjektům, které budou ctít svobodu jednotlivce, Ústavu ČR, demokratické principy a zájmy aktivních lidí.

Stanovisko KSČM

KSČM po volbách 2017 přistoupila na konstruktivní jednání s vítězem voleb a je ochotna tolerovat vznik menšinové vlády hnutí ANO a ČSSD za podmínky prosazení sedmi požadavků:

1. trvalý růst minimální mzdy

2. valorizace důchodů

3. ochrana přírodních zdrojů před zcizením do zahraničních rukou

4. zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou,

5. zdanění církevních restitucí

6. zabránění dalšímu nárůstu ceny bydlení a podpora výstavby obecních bytů

7. udržení kvalitní dostupné zdravotní péče bez zvyšování spoluúčasti pacientů.