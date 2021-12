ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Podle televize CNN Prima News to má být kupříkladu povinné testování zaměstnanců, kteří zatím nemají posilující dávku očkování.

Diskutovat by se mělo také o dalších opatřeních pro školy nebo využívání PCR testů. Ministři školství a zdravotnictví mluvili již dříve o takzvané metodě test-to-stay. Ve třídě, kde se objeví pozitivní žák, nenastupují děti do karantény, ale testují se dál antigenními testy každý den. I nákup antigenních samotestů by měl být bodem jednání. Ministerstvo školství navrhuje, že se jich pořídí 14 milionů.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) by měl vládě ve středu navrhnout pozastavení programu Antivirus, konkrétně příspěvku B, a to od 1. ledna. Kabinet by se podle něj měl zaměřit na analýzu nastavení programu a posoudit jeho efektivitu. Zhodnotit má především to, zda současný rozsah protiepidemických opatření odpovídá výši finančních prostředků, které mohou zaměstnavatelé z Antiviru B čerpat. Vyplývá to z vládních materiálů, které má ČTK k dispozici. Vyplácení příspěvku B z programu Antivirus obnovil předchozí kabinet, firmy ho mohou pobírat za období od 1. listopadu.

V úterý přibylo 9089 případů covidu. Vláda bude jednat kvůli hrozbě omikronu

Program Antivirus B má bránit propouštění. Při omezení výroby a služeb kvůli výpadku poptávky, personálu či surovin dorovnává 60 procent náhrady mzdy do 29 tisíc korun. Minulá vláda schválila, že příspěvek budou firmy moci čerpat od začátku listopadu do konce února. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) na jeho vyplácení ze svého rozpočtu vyčlenilo 1,4 miliardy korun.

Vyúčtování za listopad v rámci Antiviru B podalo podle ministerstva práce a sociálních věcí zatím 2128 zaměstnavatelů, nárokují si 141,9 milionu korun. Nejvíce prostředků žádají firmy z pohostinství, a to 34,4 milionu korun, výrobci motorových vozidel si nárokují 20,3 milionu korun, zaměstnavatelé z odvětví ubytovacích provozů požadují 14,1 milionu korun. Vyúčtování za listopad mohou firmy podávat do konce prosince.

Jurečkův návrh počítá s tím, že by zaměstnavatelé mohli příspěvek získat ještě za prosinec. Pokud ale vláda schválí pozastavení programu, už by neměli nárok na podporu za leden a únor.

Z programu Antivirus se dosud proplácí příspěvek A pro pracovníky v karanténě, který firmám pokrývá 80 procent náhrady mzdy do 39.000 korun. Dříve stát poskytoval ještě příspěvek A+, kdy hradil celé mzdy s odvody do 50 tisíc korun v provozech, které vláda nařídila uzavřít. Od spuštění programu 12. března do 21. prosince zaměstnavatelé z programu Antivirus podle MPSV získali zhruba 50 miliard korun.

Vláda obnovila vyplácení příspěvku z Antiviru pro firmy. Má zabránit propouštění

V úterý přibylo v Česku 9089 potvrzených případů nemoci covid-19, což bylo téměř o čtvrtinu méně než před týdnem. Množství hospitalizovaných po nedělním a pondělním nárůstu opět kleslo. Oproti předchozímu úterý se snížilo o zhruba 30 procent na 3460 lidí, z nichž 673 bylo ve vážném stavu. Snížilo se i tzv. incidenční číslo, tedy počet nových případů nákazy za poslední týden na každých 100 tisíc obyvatel. K dnešku pokleslo z úterních 363 na 338 případů.