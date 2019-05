Ceremoniál jmenování nových ministrů začal krátce po druhé hodině odpoledne, následovalo předávání úřadů. Před třetí hodinou tak již jmenovaná ministryně spravedlnosti Marie Benešová společně s premiérem Andrejem Babišem dorazila na ministerstvo, kde na ně čekal Jan Kněžínek. Ten své nástupkyni následně předal agendu.

"Věřím, že ministerstvo bude fungovat a uděláme velký kus pro občany. Ministr Kněžínek mi podrobně poreferoval, co je a bude v plánu. Seznámím se s tím," sdělila Benešová novinářům.

Babiš znovu odmítl, že by Benešová chystala změny na státním zastupitelství. "Tady žádné ohrožení justice není, jsou to vymyšlené věci. Není pravda, že by mi paní Benešovou doporučil prezident, dozvěděl se to ode mě," uvedl. Benešová podle něj jasně deklarovala, že se nechystá navrhovat konec nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana.

Premiér si na tiskové konferenci stěžoval na to, jaká vznikla kolem výměny v čele resortu atmosféra, vytváří ji podle něj média některých vydavatelství. Kauzu Čapího hnízda označil znovu za účelovou a odmítl její spojování s Kněžínkovým odchodem, o kterém mluví opozice.

"Pokud paní ministryně bude dělat personální změny, tak je to její věc. Ty spojitosti, které se tady někdo snaží podsouvat, jsou nesmysly a nepravdy," uvedl premiér.

Hlavní problémy resortů

Při jmenování Miloš Zeman všem novým ministrům popřál, aby se nenechali "otrávit těmi, kdo jenom kritizují, pokřikují a sami v životě nic nedokázali".

Každému z ministrů pak Zeman oznámil, co považuje za hlavní problém jeho resortu. Zatímco v případě ministerstva spravedlnosti kritizoval Zeman pomalost soudního řízení, nového ministra dopravy nabádal ke zrychlení výstavby dálnic. Ministerstvo průmyslu by podle českého prezidenta mělo především připravit tendr na dostavbu Temelína.

Již před jmenováním nových ministrů Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček oznámil, že prezident přijal demise ministrů dopravy Dana Ťoka a spravedlnosti Jana Kněžínka. Odvolána byla ministryně průmyslu Marta Nováková a ve funkci vicepremiéra skončil ministr životního prostředí Richard Brabec. Všechny změny ve vládě se týkají ministrů za hnutí ANO.

Vynucený odchod Kněžínka?

Část opozice pokládá odchod Kněžínka za vynucený a výměnu dává do souvislosti s dotační kauzou Čapího hnízda, v níž předseda vlády čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby. Soudcovská unie již dříve vyzvala vládní představitele, aby jeho výměnu lépe vysvětlili. Státní zástupci označili odchod ministra za překvapivý.

Do ulic řady českých měst vyšli v pondělí večer lidé, kteří chtěli podpořit nezávislost justice. Organizátoři akcí zároveň uvedli, že pokud Benešová bude skutečně jmenována ministryní spravedlnosti, dojde k demonstracím i příští týden.

Babišova vláda prošla během předcházejících deseti měsíců šesti personálními změnami, což ji co do počtu výměn během prvního roku po jmenování řadí na první místo mezi všemi českými kabinety. O jednu výměnu méně pak zaznamenal druhý Klausův kabinet.