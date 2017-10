Vláda nové Sněmovně předloží totožný návrh rozpočtu na rok 2018

Vláda dnes potvrdila, že nově zvolené Poslanecké sněmovně předloží schválený návrh státního rozpočtu na příští rok se schodkem 50 miliard korun. Podle nastavených pravidel nově zvolená Sněmovna nemůže automaticky projednávat návrhy předložené předchozí Sněmovně.

Poslanecká sněmovna. Ilustrační foto.Foto: ČTK/ Michal Doležal

Návrh rozpočtu, který vláda schválila na konci září, počítá s příjmy 1,31 bilionu korun a výdaji 1,36 bilionu korun. Rozpočet by měli poslanci schválit do konce roku, jinak by země musela hospodařit v rozpočtovém provizoriu.

Volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 29,64 procenta hlasů, druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta, SPD 10,64 procenta, KSČM 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta, KDU-ČSL 5,8 procenta, TOP 09 5,31 procenta a Starostové 5,18 procenta.

ANO má ve dvousetčlenné Sněmovně 78 mandátů, ODS 25, Piráti a SPD shodně po 22, KSČM a ČSSD po 15, lidovci deset, TOP 09 sedm a Starostové šest.