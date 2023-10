Premiér Fiala věří v dobrý druhý poločas. V debatě Deníku prozradí proč

Premiér Petr Fiala (ODS) v pondělí bilancoval dva roky od chvíle, kdy trojblok Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a koalice PirSTAN zvítězily ve sněmovních volbách. Přiznal, že ne všechno jde tak rychle, jak by si přáli voliči i on sám, ale věří, že do druhého poločasu vchází s dobrým skóre.

ŽIVÁ DEBATA: Ví premiér, co vás trápí? | Video: Deník