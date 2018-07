Vláda podpořila návrh Pirátů. NKÚ tak může lépe odhalovat korupci, tvrdí strana

Vláda dnes poslaneckému návrhu Pirátů na posílení pravomocí Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) vytkla, že má umožnit kontrolu pouze statutárních měst, nikoli dalších obcí. Ministerstva proto dávají přednost chystané vládní úpravě. Navzdory výhradám ale kabinet dnes schválil neutrální stanovisko, řekl po jednání novinářům ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Související ústavní novelu kabinet podpořil, což Piráti ocenili jako úspěch.

NKÚ by měl podle vize Pirátů kontrolovat hospodaření statutárních měst, krajů a veřejnoprávních médií. To by mělo pomoci včas odhalit dotační podvody, poukázat na plýtvání s veřejnými penězi, ale i neúmyslné chyby v účetnictví, slibují si Piráti.

"Věřím, že pokud by je měl NKÚ pravomoc kontrolovat, mohly být odhaleny mnohem dříve," uvedl za předkladatele poslanec Lukáš Černohorský. Dopady plánovaných změn chce ještě probrat s prezidentem NKÚ Miloslavem Kalou.

"Obecně lze se záměrem souhlasit," stálo v návrhu stanoviska. Ministerstva financí a vnitra mu ale vytkla, že se nevztahuje stejně jako chystaný vládní návrh také na obce s rozšířenou působností. "Poslanecký návrh tak v podstatě pomíjí 99,6 procenta obcí," uvedlo vnitro. Kněžínek zmínil totéž. "Statutárních měst je 26, vláda předpokládá kontrolu všech obcí s rozšířenou působností," uvedl.

Negativně se k návrhu Pirátů postavily Svaz měst a obcí, Hospodářská komora, Svaz průmyslu a dopravy a Unie zaměstnavatelských svazů.

Pirátská novela navazuje na někdejší vládní předlohu, kterou na rozdíl od Sněmovny neschválil Senát. "Oproti původnímu návrhu chceme předložit rozumný kompromis a vyjmout z kontrolovaných subjektů obce. Pro ně může kontrola NKÚ znamenat velkou administrativní zátěž. Statutární města by ale měla být schopna během kontroly zajistit chod úřadu bez problémů," řekl Černohorský.

Horní komoře vadilo především to, že norma rozšiřuje počet kontrolujících úřadů, které často s rozdílnými výsledky kontrolovaly tutéž věc v hospodaření obcí, například využití dotací. Senátoři požadovali po vládě, aby zjednodušila a harmonizovala kontroly ve veřejné správě. Zákon o kontrole a řízení ale loni v srpnu senátoři odmítli, protože podle nich tyto požadavky nesplňoval. Rozšíření pravomocí NKÚ má předcházet příslušná změna Ústavy, kterou Sněmovna nemůže prosadit proti vůli Senátu.

Vláda se tak postavila pozitivně ke změně Ústavy v souvislosti s NKÚ. "I vzhledem k tomu, že je to věc, která je obsažena v programovém prohlášení vlády a návrh vychází z návrhu, který již je připravován na vládní úrovni, zaujala vláda souhlasné doporučující stanovisko," uvedl Kněžínek.