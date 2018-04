Vláda podporovaná komunisty? Hanba by mě fackovala, říká hejtman Josef Bernard

Dohadovaná koalice mezi hnutím ANO a ČSSD má v řadách sociálních demokratů mnoho odpůrců. Hlasitě svůj nesouhlas vyjádřili například senátoři zvolení za ČSSD. Vadí jim trestně stíhaný premiér Andrej Babiš i to, že by jejich strana hrála ve vládě a možná i ve sněmovně druhé housle.

Plzeňský hejtman Josef Bernard si toto spojenectví ovšem nepřeje z jiného důvodu.

„Když vstoupíme do vlády, která bude přímo podporovaná komunistickou stranou a nepřímo SPD, tak můžeme přijít o naši největší hodnotu,“ říká bývalý generální ředitel Škody Transportation Josef Bernard v rozhovoru s Deníkem, který vyjde již zítra.

Podle jeho názoru ČSSD musí aspirovat na oslovení společenské většiny. „To se nám může povést jen tehdy, když se odřízneme od totalitních praktik, nedemokratických hnutí, od projevů rasismu a xenofobie. Vstupoval jsem do jiné strany, než jak vypadá teď,“ dodává.

Současná sociální demokracie totiž prý pošilhává po Východu, zpěvu Internacionály a podporuje nesmyslní debaty o referendu, v němž by se mohlo hlasovat i o vystoupení z EU. „Dohoda o zemědělských dotacích nebo o přidání učitelům nemůže vyvážit popření základních ideálů. To by mohlo skončit velmi špatně pro celou zemi,“ míní Bernard.

