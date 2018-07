Vláda přejmenování mateřské a rodičovské dovolené zřejmě nepodpoří

Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči vláda ANO a ČSSD před zákonodárci zřejmě nepodpoří. K novele zákoníku práce, jak ji navrhla skupina poslanců ze šesti klubů v čele s Alešem Juchelkou (ANO), by se měl kabinet postavit na úterní schůzi podle podkladů záporně.

Aleš Juchelka dnes.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Přejmenování mateřské a rodičovské dovolené na mateřskou a rodičovskou péči by bylo podle předkladatelů symbolickým krokem, odpovídající terminologie je ale podle nich prvním krokem k uznání významu péče o děti a rodinu. Ministři by však měli podle podkladů uvést, že změna by zamýšlený cíl nenaplnila.

„Stávající zákonné definice mateřské a rodičovské dovolené a zakotvení uvedených právních institutů v zákoníku práce považuje vláda za vyhovující,“ napsali legislativci do předběžného stanoviska. Upozorňují na to, že předkladatelé úpravu nepromítli do všech zákonů, v nich se mateřská a rodičovská dovolená zmiňuje.

Autoři tvrdí, že současné pojmy nevyhovují kvůli tomu, že lidé na mateřské nebo rodičovské dovolené „svůj čas netráví dovolenou, která je obecně chápána jako doba odpočinku a zotavení, ale fyzicky i psychicky náročnou péčí o nezletilé dítě“. Vládní legislativci namítají, že oba instituty jsou v zákoníku práce zařazeny pod „překážky v práci“, což podle nich dostatečně ukazuje na to, že se nejedná o odpočinek a zotavení.

Mateřskou a rodičovskou dovolenou poskytuje rodičům ze zákona zaměstnavatel. Peněžitou pomoc v mateřství, takzvanou mateřskou, i rodičovský příspěvek vyplácí stát.