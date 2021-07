Vláda dnes projedná úpravu podmínek podpory pro lidi zasažené koncem června bouří a tornádem na jižní Moravě a na Lounsku. Podle dosavadních pravidel se má státní dotace snižovat o dary z veřejných sbírek a úhrady od pojišťoven, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) po kritice navrhla z opatření vypustit omezení týkající se sbírek. O náhrady od pojišťoven se má podpora přes kritiku od opozičních stran krátit i nadále.

Tornádo v Hodoníně | Foto: Jiří Procházka

Podle Dostálové se snižování dotace z programu Živel o peníze z veřejných sbírek do vládního opatření dostalo jako nešťastná formulace od úředníků, nebyl to záměr. Cílem bylo zabránit proplacení jednoho nákladu dvakrát a předejít problémům, které by tím žadatelům mohly nastat kvůli rozpočtovým pravidlům, uvedla. Změnu nařízení vláda projedná na mimořádné schůzi, ministři se spojí přes internet. Tiskovou konferenci úřad vlády neplánuje.