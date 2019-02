Česká vláda se v pátek v utajeném režimu zabývala dopisem čínské společnosti Huawei. Ta se ohradila proti varování Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) před jejími technologiemi a pohrozila Česku arbitráží. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je odpověď na stížnost v kompetenci úřadu.

„Vláda projednávala dopis od Huaweii v utajeném režimu, proto nebudu sdělovat žádné podrobnosti,“ řekla serveru iRozhlas Schillerová. „Ten dopis tak, jak jsem o něm slyšela, je adresován NÚKIB, takže primárně odpoví NÚKIB, ostatní ho měli na vědomí.“

Firma v dopise napsala, že nemá povinnost do svých produktů instalovat „zadní vrátka“, která by mohla sloužit ke zneužití zařízení třetí stranou, ani špionážní software. Po NÚKIB proto považuje změnu či zrušení varování. V opačném případě hrozí soudní žalobou proti nezákonnému zásahu. Na odpověď dala české straně čas do 14. února.

Dnes na vládě řeší dopis, který psala firma #Huawei kyberúřadu a na vědomi byl poslán i @AndrejBabis. Takové korporace plánuje kroky, pokud nedojde k vyřešení situace, ideálně stažení varování. Více. https://t.co/Bxp0REsrF8 pic.twitter.com/kyN87yjTFw — Jakub Zelenka (@jakubzelenka) February 8, 2019

Vicepremiér Richard Brabec před dnešním jednáním uvedl, že vláda nechce na kybernetický úřad vyvíjet nátlak. „NÚKIB je nezávislý, nějak se rozhodl. Určitě to není o tom, že bychom tlačili na nezávislý orgán, aby nějakým způsobem měnil svá rozhodnutí. Chceme se o tom bavit,“ řekl Brabec novinářům. Podrobnosti prozradit nechtěl.

Reakce ministerstev

„Ten problém je pořád stejný - NÚKIB vydal varování, vydal metodiku, která je podle mého soudu velmi obecná, a de facto je na každém zadavateli veřejných zakázek, aby posoudil rizika, provedl si vyhodnocení rizik a případně zvážil další postup podle zákona o veřejných zakázkách,“ prohlásila ministryně Schillerová.

Postoj českých ministerstev k varování úřadu je různý. Rezort vnitra například čínské firmě přidělil zakázku na dodávku síťových přepínačů. Ministerstvo zdravotnictví pod vedením Adama Vojtěcha naopak podle serveru Novinky.cz uvedlo, že doposud žádné prvky od firmy Huawei nevyužívá a zřejmě je nebude používat ani v budoucnu.

Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek zase řekl, že jeho úřad bude chtít analýzu rizik ještě konzultovat s NÚKIB. „Obecně platí, že vycházíme z varování, které NÚKIB vydal. Na druhou stranu nechceme a nebudeme někoho automaticky vylučovat z výběrového řízení, pokud to nebude odůvodněno právě výsledkem analýzy,“ uvedl pro iRozhlas.

Zemanova kritika

NÚKIB před používáním technologií čínských společností Huawei a ZTE varoval v prosinci. Hardware a software těchto firem označil za bezpečnostní riziko. Na základě varování úřadu Generální finanční ředitelství vyřadilo Huawei z veřejné zakázky za půl miliardy korun na vybudování portálu Moje daně. Firma se proti varování NÚKIB ohradila, vystoupila proti němu také čínská ambasáda.

Varování kybernetického úřadu opakovaně kritizoval prezident Miloš Zeman a varoval před odvetou Číny vůči českým firmám. Podle Babiše by se kybernetická bezpečnost měla řešit na celoevropské úrovni. Bezpečnostní výhrady vůči Huawei zaznívají také v některých dalších evropských zemích i ve Spojených státech.