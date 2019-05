"Mojí prioritou bude chránit a prosazovat práva tradičních skupin, které jsou ohrožené tím, že jejich práva nejsou uplatňována - jako jsou děti, senioři, handicapovaní," řekla ČTK Válková.

Uvedla, že mezi její priority nepatří například prosazování možnosti manželství pro všechny, tedy i pro homosexuály. Ve Sněmovně jsou nyní dvě předlohy. Novela občanského zákoníku s možností manželství pro všechny a ústavní změna ukotvení manželství jako svazku muže a ženy. "Jsou tam dva tábory, takže bych chtěla zůstat v tomto ohledu neutrální," řekla zmocněnkyně. Neví prý, čí práva by v tomto případě měla víc hájit. Mrzí ji, že není celostátní referendum, které by o této otázce mohlo rozhodovat.

Válková chce vysvětlovat i takzvanou Istanbulskou úmluvu a její dopady na ČR. Podle nové zmocněnkyně vláda vysvětlování zanedbala a dokument, který posiluje ochranu žen a zranitelných osob, Česko neohrožuje. "Je otázka, kolik mi dá vláda času vysvětlit občanům konkrétní nejasné, sporné body a zda budou oblasti natolik iritující pro veřejnost, že to bude vyžadovat předchozí legislativní zásah," uvedla Válková. Úmluvu by se podepsat nebála. Míní, že by ji Sněmovna mohla ratifikovat.

Pozici vládního zmocněnce loni v červnu obnovil první Babišův kabinet. Do funkce pak jmenoval tehdejší náměstkyni úřadu vlády pro lidská práva Martinu Štěpánkovou. Ke konci března z pozice odešla. Post zmocněnce měly už dřívější vlády. Poprvé vznikl v roce 1998. Před Válkovou úřad zastávalo pět mužů a dvě ženy. Některé kabinety pak měly ministryni či ministra pro lidská práva.

Kabinet se otázkou jmenování Válkové měl zabývat už před týdnem, na návrh vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) ale bod odložil. Hamáček chtěl dnes od přizvané Válkové slyšet, jak plánuje skloubit výkon zmocněnkyně a poslaneckého mandátu. Válková je předsedkyní petičního výboru Sněmovny.

Kritika opozice



Podle senátora a místopředsedy TOP 09 Tomáše Czernina vláda výběrem Válkové říká, že ji problematika lidských práv nezajímá. "Stačí si vzpomenout na výroky paní Válkové ještě ve funkci ministryně, když prohlásila, že 'v protektorátu se toho zas tolik nedělo'. Je velkým paradoxem, že je do rady vlády pro lidská práva jmenována bývalá členka komunistické strany, zatímco bývalý signatář Charty 77 Daniel Kroupa ji na protest opouští," uvedl v tiskovém prohlášení.

Šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura se pozastavil nad tím, že ČSSD nakonec na jmenování Válkové přistoupila. "Další vítězství tvrdého vyjednavače Jana Hamáčka nad Andrejem Babišem. Jmenování Heleny Válkové vládní zmocněnkyní pro lidská práva blokoval celých sedm dní!" napsal na twitteru.

Rovnost žena mužů

"Přesvědčila jsem je (členy vlády z ČSSD), že to (prosazování lidských práv) vlastně dělám, jenom z jiného úhlu. Svou činnost zintenzivním," řekla Válková. Dodala, že chce vyvrátit svými činy názor, že Babišovu vládu lidská práva nezajímají.

Válková se chce soustředit i na opatrovnická řízení a přiměřenost délky soudních řízení. "Zajímá mě i téma rovnosti žen a mužů, zejména problematika domácího násilí a jeho prevence. Zaměřím se také na podporu národnostních menšin, například v podobě rozvoje česko-německých a česko-polských škol," uvedla.

Válková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a na univerzitě v Trnavě získala profesorský titul. Poslankyní je od října 2013, vykonává také funkci rektorky Vysoké školy podnikání a práva v Praze. Od ledna 2014 do března 2015 byla ministryní spravedlnosti ve vládě Bohuslava Sobotky (ČSSD).