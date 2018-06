Vláda schválila vlastní návrh omezení politických trafik

Vláda v demisi dnes podle informací tiskového odboru odsouhlasila vlastní verzi takzvaného nominačního zákona. Podle vicepremiéra a místopředsedy hnutí ANO Richarda Brabce přidá na transparentnosti výběru lidí do orgánů státních firem, i když dává ministrům možnost odmítnout kandidáty doporučené vládním výborem.

Richard Brabec.Foto: Deník/Martin Divíšek

Brabec novinářům při příchodu do Strakovy akademie řekl, že při výběrových řízeních na ministerstva životního prostředí, které řídí, zatím nikdy nevyužil možnosti postupovat proti návrhu výběrové komise, nově by takový postup musel písemně zdůvodnit.

Předloha má zamezit dosazování politických nominantů do takzvaných trafik. Uchazeči mají až na výjimky vždy projít ministerským výběrovým řízením a hodnocením před vládním výborem, jeho postavení je ale pouze poradní. V případě, že se odchýlí od názoru výboru, bude ministerstvo moci navrhnout ke jmenování člověka, který prošel nominačním postupem před výborem, ten ale k němu vydal negativní stanovisko. Jiný postoj bude muset veřejně zdůvodnit.

Zákon se v tomto bodu liší od návrhu Pirátů a dalších poslanců, který projednává Sněmovna a podle něhož má být doporučení vládního výboru závazné. Předloha bude tento týden čelit ve Sněmovně návrhu ANO na zamítnutí. Obsahuje také požadavek, aby vlády zpracovávaly vlastnické politiky státu ve státních a polostátních společnostech, jejichž plnění by pravidelně projednávala dolní komora.

Projednávání návrhů na omezování politických vlivů na výběr kandidátů do státních firem se kryje s vyjednáváním o podpoře vznikající menšinové vlády ANO a ČSSD komunisty, kteří mají personální požadavky na zastoupení ve státních společnostech. Podle Brabce by v případě schválení normy museli projít výběrovým řízením také oni. Podle ministryně pro místní rozvoj v demisi Kláry Dostálové (za ANO) to nemusí být problém, protože "i komunista může být odborník".

Vládní předloha se má týkat společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železniční dopravní cesty. Stanoví například to, že do orgánů těchto společností by se mohli hlásit jen lidé starší 28 let. Členové nominačního výboru, které by jmenovala na návrh ministrů vláda na pět let, by museli být ještě o dva roky starší. Museli by mít nejméně pětiletou praxi v řídicích funkcích ve firmách, v oboru práva, v personalistice, finančnictví nebo ekonomii, a museli by být navíc nestraníky. Činnost výboru by stála podle odhadů 700.000 až milion korun ročně.

Stejný návrh byl ve hře už v minulém volebním období, Sněmovna ho ale nestihla projednat. Tehdy jej vedle zástupců ANO podepsali například také zákonodárci KDU-ČSL, STAN a Úsvitu. Předkladatelé i nyní poukazují na to, že návrh zákona vychází z věcného záměru, který předloni v červnu schválila tehdejší vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL.