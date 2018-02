Vláda v demisi chce změnit služební zákon. Umožní odvolávání náměstků

Kabinet v demisi Andreje Babiše ve středu probere návrh na změny ve služebním zákonu, kterými chce šéf hnutí ANO uvolnit pravidla pro přijímání a odvolávání náměstků ministrů, kteří nyní spadají pod státní službu. Původní návrh vzbudil kritiku. Babiš v něm udělal změny, minulý týden po schůzce se státními tajemníky například uvedl, že už nechce, aby se vedení státní služby přesunulo z ministerstva vnitra na úřad vlády.

Návrh publikovaný v legislativní knihovně ale potom úřad vlády neaktualizoval. Babiš počítá i s diskusí ve Sněmovně.

"Připomínky z meziresortního řízení nejsou na webu zapracovány, neboť vše musí projednat vláda," řekla ČTK mluvčí kabinetu Barbora Peterová. Platí podle ní nicméně, co Babiš ohledně změn už řekl.

Jednou z možností by podle něj bylo úplně zrušit politické náměstky a odborné náměstky vyjmout ze státní služby. "Je to varianta, o které chceme diskutovat ve Sněmovně," řekl deníku Právo.

Služební zákon má podle Babiše nedostatky z hlediska otevřenosti státní správy, nelíbí se mu, že noví ministři nemohou vyměnit náměstky, pokud s nimi nejsou spokojeni. "Státní tajemníci a náměstci jsou těžko odvolatelní, i když někteří na ty funkce profesně nemají a státní tajemníci mají de facto větší pravomoci než ministr," uvedl na sociálních sítích.

O nedostatcích v dosavadní úpravě mluví i iniciativa Rekonstrukce státu, zároveň ale kritizuje některé změny, které nynější návrh obsahuje. "Zůstává značně problematické především řešení služebních hodnocení. To může umožnit účelové vyhazovy, a tím destabilizovat a politicky ovlivňovat státní správu," uvedli zástupci iniciativy v tiskové zprávě.

Rekonstrukce státu kritizuje také způsob, jak je novela zákona o státní službě projednávána. Podle ní se nekonala dostatečně široká diskuse o tom, co je třeba v zákoně změnit, a jednotlivá ministerstva dostala málo času na vyjádření. Iniciativa proto doporučuje návrh znovu důkladně projednat a přepracovat. Nevidí důvod ke spěchu při projednávání, protože novela by měla být účinná až od příštího roku.

Podle návrhu novely by mohli odborní náměstci, nyní jmenovaní na základě výběrového řízení na neomezenou dobu, práci vykonávat pouze pět let. Ministerstvo vnitra také navrhuje rozšířit důvody pro odvolání takzvaných představených. Upozorňuje na to, že šéfové sekcí, oddělení či odborů jsou dnes odvolatelní jen tehdy, pokud dosahují nevyhovujících služebních výsledků. "Představený, jehož výkon je alespoň dostačující (byť jinak podprůměrný), zůstává i nadále představeným jmenovaným na dobu neurčitou," kritizuje návrh.

Představenými mají být v budoucnu jen ti, kteří nebudou podprůměrní v nově plánované pětistupňové hodnotící škále. Nový systém hodnocení by měl umožňovat provádět jej podle potřeby.

Zákon měl pomoct odpolitizovat státní službu, minulá vláda ho přijala i kvůli požadavkům Evropské unie. Podle kuloárových debat Babiš plánované změny spojuje s vyjednáváním o svém druhém kabinetu se sociálními demokraty, jejichž lidé část služebních míst obsadili za uplynulé vlády.