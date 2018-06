Vláda v demisi projedná změny ve služebních a pracovních místech

Do konce června a dost. Křesťanskosociální unie (CSU), v jejímž čele stojí ministr vnitra Horst Seehofer, dává kancléřce Angele Merkelové (CDU) čas do konce měsíce. Pokud v termínu nenajde ohledně uprchlíků společnou řeč se zástupci Evropské unie, bude CSU vyžadovat vracení migrantů z německých hranic. Podle Merkelové by to ale mohlo znamenat konec Schengenu.