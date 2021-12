Ministr zdravotnictví Válek: Chci, aby se čekací doby na operace zkrátily

ČTK

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce, aby se čekací doby na plánované operace zkrátily a vrátily se do doby před covidovou epidemií. Vyzval také lidi, aby o Vánocích a na konci roku omezili večírky tak, aby se minimalizovalo šíření covidu. Řekl to po uvedení do úřadu.

Premiér Petr Fiala uvedl do funkce ministra zdravotnictví Vlastimila Válka, který úřad převzal po Adamu Vojtěchovi, 17. prosince 2021 v Praze | Foto: ČTK

Válek řekl, že situace ve zdravotnictví bude složitá nejen kvůli epidemii covidu. Mnozí lidé nyní kvůli zahlcení nemocnic pacienty s covidem čekají na plánované výkony, například staří lidé na operace kloubů. Uvedl, že udělá vše pro to, aby se čekací doby zkrátily a dostaly se do doby před epidemií covidu. Vít Rakušan: Vnitro by nemělo být vnímáno jako ministerstvo represe, ale bezpečí Na dotaz, co bude jeho první krok ve funkci řekl, že ještě dnes na poradě s vedením ministerstva chce diskutovat o nastavení podmínek pro školní lyžařské zájezdy. "Chtěl bych, aby lyžařské zájezdy, které pořádá škola pro svoje studenty, pro děti do 18 let, byly s minimem omezení tak, aby se jich mohly bezpečně účastnit všechny děti," konstatoval Válek. V řešení covidové epidemie se chce zaměřit na to, aby větší zodpovědnost převzali dospělí a rodiče dětí. Připomněl, že děti v důsledku epidemie podstupují opakované testování, musely mít také distanční výuku. Válek řekl, že chce, aby děti na své dětství vzpomínali jako na krásné, a ne jako na vězení způsobené covidem. Člověk velkého rozhledu Premiér Petr Fiala (ODS) při uvedení Válka do úřadu řekl, že ho zná dlouhá léta jako kolegu z Masarykovy univerzity, jako politika i jako člověka velkého rozhledu. Válek je podle něj tím pravým člověkem do čela ministerstva zdravotnictví v nynější obtížné době způsobené epidemií covidu. Fiala také uvedl, že poděkoval předchůdci Válka Adamu Vojtěchovi (za ANO) a vedoucím pracovníkům ministerstva, s kterými se dnes setkal. I když má nynější kabinet jiné názory, uvědomuje si podle Fialy, že pracovníci na ministerstvu byli během epidemie v obtížné situaci. Zeman v Lánech jmenoval novou vládu. Budeme jiní než naši předchůdci, řekl Fiala Nová vláda je podle Fialy připravena uvést v život svou strategii, jak žít s covidem, kterou už dříve představila. Zároveň ale bude sledovat vývoj kolem rozšíření varianty omikron. Slíbil, že kabinet bude přijímat srozumitelná opatření včas.