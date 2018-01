Vláda vrátila do sněmovny Pelikánovy návrhy včetně insolvence

Do legislativního procesu vláda dnes vrátila normy o soudních znalcích, o soudních tlumočnících a insolvenční zákon, který má zmírnit podmínky oddlužení. Schválila soubor návrhů, které ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) nestihl prosadit v době mandátu předchozí Sněmovny. Nyní je může začít projednávat dolní komora v novém složení. Novináře o postupu vlády informoval premiér Andrej Babiš (ANO).

"Návrhy předkládáme ve stejném znění jako v minulém volebním období. Drobná změna byla provedena jen v ustanovení o účinnosti oddlužovací novely. Ta se nyní navrhuje stanovit prvním dnem čtvrtého kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení," sdělil už dříve ČTK Jakub Říman z tiskového oddělení ministerstva.

Novela insolvenčního zákona má zpřístupnit institut oddlužení širšímu okruhu dlužníků. Do procesu oddlužení by podle ní mohli vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých závazků. Proces by trval tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Předloha by odstranila nynější vstupní podmínku, podle níž musí být dlužník schopen uhradit během pěti let aspoň 30 procent svých dluhů. Hranice by nebyla stanovena.

"Je to nabídka pro dlužníky, kteří jsou motivovaní a chtějí se vrátit do normální ekonomiky. Místo toho, aby jim stát posílal sociální dávky, budou oni posílat státu daně. Nová pravidla nejsou žádnou dluhovou amnestií, ale systém poctivého splácení téměř veškerého výdělku věřitelům po dobu sedmi let," řekl po jednání vlády Pelikán.

Podle nových pravidel postačí, když dlužník nabídne věřitelům na úhradu svých dluhů postižitelný majetek a dále bude po dobu sedmi let vynakládat veškeré úsilí k tomu, aby své dluhy splatil. Novela také umožňuje rychlejší oddlužení těm dlužníkům, kteří během tří let splatí alespoň 50 procent pohledávek svých nezajištěných věřitelů.

Někteří opoziční pravicoví poslanci tento záměr v minulosti kritizovali jako "socialistický experiment". Podle nich by mohl vést k masovému zneužívání oddlužení, protože novela v podstatě říká to, že za dluhy se nemusí platit. Ministr argumentuje mimo jiné tím, že mnozí lidé v dluhové pasti začnou pracovat nelegálně, pobírat dávky a naučí se žít v "šedém" světě, aby se vyhnuli věřitelům.

Oddlužovací novelu dnes opakovaně zkritizovala i Česká asociace věřitelů, podle které není vhodným řešením nadměrné zadluženosti některých lidí. "Naopak ve svém důsledku může přispět k jejich dalšímu nezodpovědnému zadlužování, a to na úkor věřitelů, kteří by nově nesli až stoprocentní finanční riziko," upozornila asociace.

Vznik dluhů věřitelé v řadě případů nemohou ovlivnit, a podle ČAV by proto za ně neměli nést plnou odpovědnost. Vyřešit problematiku dluhových pastí by měla sehrát zejména preventivní opatření. "Problém, který chce ministerstvo touto novelou řešit, už do značné míry odstranil zákon o spotřebitelském úvěru, který platí od loňského března," uvedl prezident ČAV Pavel Staněk.

Naopak za krok správným směrem novelu hodnotí insolvenční správce Oldřich Řeháček z kanceláře Administrace insolvencí City Tower. "Ve své praxi se osobně setkávám s lidmi, kteří mají zájem o návrat do normálního života a rádi by za tímto účelem spláceli maximum ze svých dluhů. Bohužel dnes tuto možnost nemají," uvedl. Insolvenční správce podle něj bude muset dohlížet na to, aby se dlužník nepokusil oddlužení zneužívat. Pokud se dlužník nebude opravdu snažit o poctivé vyrovnání, bude správce navrhovat zrušení oddlužení.

Cílem dalšího předkládaného návrhu, zákona o znalcích, je zkvalitnění jejich práce. Pro nové uchazeče zavádí zákon vstupní odborné zkoušky, u stávajících znalců chce přezkoumávat jejich posudky. Zvyšuje také odměny za posudky a zpřísňuje požadavky na znalecké ústavy. Definuje i odpovědnost znalců za škodu a ukládá jim povinné pojištění. Znalcům se zvyšuje ohodnocení ze 100 až 350 korun za hodinu na 300 až 550 korun, tlumočníci nově dostanou 300 až 500 za hodinu tlumočení a 200 až 450 korun za překlad jedné normostrany.

Hospodářská komora dnes uvedla, že zákon o znalcích potřebuje úpravy a bude proto apelovat na poslance, aby provedli významné změny. Ministr Pelikán nový zákon předložil vládě znovu v podobě, která nezohlednila všechny odborné připomínky Hospodářské komory. "Za zásadní nedostatky, které mohou vést k značnému chaosu zejména v oblasti ekonomických posudků, považujeme rozsáhlou nerovnost v postavení nově navrhovaných kategorií znaleckých subjektů a rozpory některých pasáží návrhu zákona s ostatní platnou legislativou," uvedl prezident komory Vladimír Dlouhý.

Toho, že se kvůli odporu opozice nepodařilo ve Sněmovně prosadit oddlužovací novelu a zákon o znalcích, litoval při bilancování činnosti své vlády předchozí premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Vzkázal budoucí vládě, aby oba návrhy znovu předložila hned na začátku svého funkčního období, "aby bylo možné časově překonat ten odpor, který eventuálně bude kladen". Pelikán tehdy řekl, že v prosazení předloh pevně věří.