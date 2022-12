Zlepšit situaci by měla podle Fialy i novela stavebního zákona, která postoupila ve Sněmovně do druhého čtení. Bartoš doplnil, že poslanci by se novelou měli zabývat na schůzi začínající 7. března tak, aby mohla být koncem března postoupena Senátu.

Na zákonu o podpoře bydlení spolupracuje podle Bartoše jeho úřad s ministerstvem práce a sociálních věcí a také ministerstvem financí. Na ministerstvu pro místní rozvoj se připravuje i věcný návrh zákona o cestovním ruchu, který by se měl prezentovat v příštím roce.

Bartoš uvedl, že investice do bydlení budou muset být masivní, třeba z Národního plánu obnovy má podle jněho jít až 8,5 miliardy korun. Zmínil i soukromé investice či využití Národní rozvojové banky a Evropské investiční banky, která spolufinancuje důležité projekty v EU. „Chtěl bych, aby to bylo ve větší míře i u nás,“ řekl Bartoš.

Na ministerstvu pro místní rozvoj se připravuje i věcný záměr zákona o cestovním ruchu, který by se měl prezentovat v příštím roce. Podle Bartoše je turistika trochu ve skrytu, přitom zaměstnává obrovské množství lidí, přináší do ekonomiky potřebné finance a při koronaviru dostala největší úder kvůli nemožnosti cestovat. „Proto kromě zákona a projektu e-Turista, který pomůže obcím i s výběrem poplatků za ubytování, jsme připravili i věci do Národního plánu obnovy,“ řekl Bartoš.

Fiala zmínil na tiskové konferenci po schůzce s Bartošem také digitalizaci státu a čerpání peněz z evropských fondů. Digitalizaci státní správy označil premiér za „nesmírně důležitou“ pro stát i kvůli nutnosti cílit pomoc, kterou nyní není schopen posílat adresně, protože mu chybějí data.

Zhodnocení prvního roku vlády

Premiér Petr Fiala postupně objíždí ministerstva a hodnotí naplňování programového prohlášení vlády, která má za sebou rok fungování. Začátkem prosince navštívil ministerstvo zemědělství, v listopadu třeba ministerstvo práce a sociálních věcí či ministerstvo zdravotnictví.

Vláda v programovém prohlášení uvedla, že bude řešit dostupnost bydlení jak směrem k vlastnickému, tak i nájemnímu bydlení včetně bydlení sociálního. Za zásadní označila zrychlení stavebního řízení. Velký důraz vláda klade i na sjednocení a digitalizace procesů státu.

Bartoš dnes zopakoval, že by Česko mělo spustit digitální peněženku na národní úrovni, takzvanou eDokladovku, která má sloužit k elektronickému prokazování totožnosti v EU, na přelomu let 2023 a 2024. Chystá se zavedení jednotné státní domény gov.cz a jednotného vzhledu webových stránek státu, v březnu nebo v dubnu příštího roku by měla začít fungovat Digitální informační agentura.