Ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO) řekl, že řada ministrů včetně něj změnila při projednávání návrhu původně odmítavý nebo zdrženlivý názor, a to i kvůli vývoji bezpečnostní situace v Česku.

Česko se v posledních letech opakovaně umístilo v první desítce nejmírumilovnějších zemí, který vydává britský Institut pro hospodářství a mír. V aktuálním žebříčku zveřejněném letos v červnu si polepšilo na osmé místo z loňského desátého. Index je výsledkem hodnocení v kategoriích, jako jsou například míra kriminality, dostupnost zbraní, velikost armády a její výzbroj, příspěvky na mírové mise OSN, vztahy se sousedními zeměmi, mírumilovnost demonstrací, míra nátlaku politického systému na občany či účast na zahraničních konfliktech.

Senát chce ústavní novelou rozšířit listinu o ustanovení, že "právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon". Norma má podle tvůrců v čele s předsedou senátorů ODS Martinem Červíčkem pomoci čelit odzbrojovacím tendencím v Evropské unii a zabránit tomu, aby mohlo být toto právo omezeno běžným zákonem.

Vládní legislativci před jednáním kabinetu upozorňovali na to, že z listiny by plynul jen požadavek na zachování minimálního standardu ochrany práva bránit se zbraní. Právo je podle nich dostatečně stanoveno v institutech krajní nouze, nutné obrany a oprávněného použití zbraně. "U určité části laické veřejnosti by přijetí návrhu ústavního zákona mohlo vést k mylnému přesvědčení, že se jím rozšiřují meze nutné obrany," uvádělo se v podkladech. V praxi by to mohlo vést podle materiálu k zvýšení násilí ve společnosti.

Česko neuspělo u Soudního dvora Evropské unie s žalobou na kontroverzní směrnici, která omezuje vlastnictví zbraní, včetně legálně držených. Vláda musela Sněmovně předložit novelu zbraňového zákona, která unijní regulaci přebírá v nezbytně nutné míře. Nyní ji po úvodním kole debaty posuzují výbory.

Ke schválení senátního návrhu by se musela v obou parlamentních komorách najít ústavní třípětinová většina hlasů. Navíc není jasné, zda Sněmovna stihne předlohu projednat do konce volebního období.

Vláda vyčlenila 68 vojáků na pomoc v boji s koronavirem

Vláda dnes vyčlenila až 68 vojáků na pomoc hygienikům v boji s novým koronavirem. V případě potřeby posílí odběrové týmy, které testují lidi na koronavirus, podílet se budou i na řízení boje s nemocí. Na tiskové konferenci to řekl ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Vojáci by mohli být využiti například při testování na Karvinsku.

Armáda s testováním pomáhala i v uplynulých měsících. Po skončení nouzového stavu ale podle ministerstva obrany nelze bez přijetí nové právní úpravy vojáky na pomoc ministerstvu zdravotnictví či krajských hygienických stanic vyslat.

"Vyčleněné síly a prostředky armády budou využity k provádění epidemiologického šetření, provádění odběrů biologického materiálu k diagnostickým testům a k participaci na řízení a koordinaci činností vedoucích ke zvládnutí epidemie covid-19," uvedl Marek Vala z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Vojáci by se do testování mohli zapojit v ohniscích epidemie třeba na Karvinsku nebo na Novojičínsku. O nasazení armády při plošném testování pracovníků OKD vládu požádal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Řekl, že bez pomoci armády není možné 6000 zaměstnanců OKD otestovat.

Vojáci hygienikům a ministerstvu zdravotnictví již dříve pomáhali při epidemiologickém šetření, sestavili také mobilní odběrové týmy. Zapojili se také třeba do ostrahy hranic nebo do rozvozu materiálu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) ukončily armádní mobilní týmy testování lidí před asi dvěma týdny. "Armáda opět v uplynulých měsících prokázala, že je připravena pomoci tam, kde je třeba a bude to tak i v budoucnu," poznamenal dnes ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO).

O programu COVID ubytování vláda dnes jednat nebude

Provozovatelé ubytovacích zařízení možná dostanou za 72 dní, kdy museli mít kvůli vládnímu opatření proti koronaviru zavřeno, státní dotaci za každý pokoj a den podle kategorie 100 až 400 korun. U žádostí bude zohledněna sezonnost ubytovacího provozu, v případě léčebných lázní budou mít na příspěvek nárok jen nestátní zařízení. Zájemce o dotaci se však bude muset vzdát uplatnění dalších nároků na náhradu vzniklé škody a zároveň žadatel nebude moci půl roku od poskytnutí dotace ukončit stávající podnikatelskou činnost. Ze státního rozpočtu by měly být na program vydány zhruba čtyři miliardy korun. Vyplývá to z materiálů, které měla dnes projednat vláda. Bod byl podle informací ČTK z programu stažen.

"COVID ubytování bude po domluvě s ministerstvem financí předložen na vládu po podpisu státního rozpočtu panem prezidentem," sdělil dnes ČTK Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva pro místní rozvoj. Sněmovna minulý týden schválila zvýšení letošního schodku státního rozpočtu na rekordních 500 miliard korun. Je to už třetí zvýšení letošního schodku kvůli dopadům epidemie koronaviru. Původní schodek schválený loni v prosinci měl být 40 miliard korun.

Hotely, motely, botely a další zařízení se třemi až pěti hvězdami budou mít za období od 14. března do 24. května nárok na nejvyšší příspěvek 400 korun. Ubytování s jednou a dvěma hvězdami budou moci žádat o 300 korun na pokoj, penziony obdrží 200 korun. Kempy, chatové osady či turistické ubytovny budou mít nárok na dotaci 100 korun na pokoj. Kempy mohou žádat jen o příspěvek na ubytovací objekty jako jsou budovy s pokoji či chatky.

O dotaci nebudou moci žádat provozovatelé ubytování, kteří neměli v předchozích dvou letech ve stejném období otevřeno. Pokud bylo zařízení otevřeno částečně, získá příspěvek v poměrné výši. Podmínka se nevztahuje na ubytovací zařízení otevřená po loňském 1. červnu. Budou mít nárok na podporu v plné výši.

Na COVID ubytování se bude vztahovat, stejně jako na další programy státní podpory v souvislosti s pandemií, dočasný rámec Evropské komise. Podnikatelé tak nesmějí z těchto programů čerpat vyšší podporu než 800 tisíc eur (21,3 milionu korun). Program COVID ubytování bude spuštěn až poté, co získá notifikaci EK. Tento program nebude možné čerpat zároveň s kompenzačním bonusem. Pokud už žadatel bonus dostal, příspěvek mu bude o vyplacenou částku zkrácen.

Do programu se budou moci přihlásit pouze provozovatelé, kteří neměli do konce loňského roku finanční potíže a k 14. březnu neměli nedoplatky na zdravotním pojištění nebo ve vztahu k veřejnému rozpočtu.

Hotely a penziony v Praze podle aktuálního průzkumu Asociace hotelů a restaurací ČR v létě čekají obsazenost mezi deseti a 20 procenty. V krajích si slibují 40 až 50procentní naplnění kapacit. Na září a říjen mají hoteliéři v hlavním městě i regionech shodný předpoklad obsazenosti mezi 20 a 30 procenty.

Cestovní ruch každý rok do veřejných rozpočtů odvádí více než 125 miliard korun. Podle agentury CzechTourism tvoří cestovní ruch tři procenta z hrubého domácího produktu ČR. Letos se počítá s propadem cestovního ruchu o více než polovinu.