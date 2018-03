Vláda zruší předkupní právo u garáží

Vláda v demisi hasí doutnající požár na realitním trhu. Tři měsíce poté, co začala platit novela občanského zákoníku, která znovu zavedla takzvané předkupní právo, kolabují prodeje bytů. Kvůli nutnosti nejprve nabídnout garážové státní či sklepní kóji sousedům, se transakce zdržují až o tři měsíce. Desetinu prodejů se podle realitních kanceláří vůbec nepodaří dokončit.

Vláda proto po konzultaci s odborníky chystá změnu. „Ministerstvo pro místní rozvoj uvažuje o speciálním ustanovení, podle kterého by nebytové prostory v rámci SVJ – parkovací stání – nebyly podrobeny předkupnímu právu. Návrh by měl být předložen vládě do konce tohoto roku,“ potvrdil na dotaz Deníku mluvčí ministerstva pro místní rozvoj Vilém Frček.

Jak už Deník informoval před měsícem, problémy od ledna nastaly právě u bytů s garážovým stáním.

Pokud majitel takový příbytek prodává, musí garáž (eventuálně sklepní kóji či podíl na předzahrádce) nejprve nabídnout ostatním členům společenství vlastníků. Teprve pokud se oni odkupu rovnou vzdají nebo se nevyjádří v zákonné lhůtě tří měsíců, je byt i s garáží volně k prodeji.

Odeslat a čekat

Týká se to hlavně novostaveb, kde garážové stání bylo v katastru evidováno jako tzv. „samostatně vymezená jednotka s více vlastníky“. Prodeje takových bytů teď nejvíce drhnou.

„Předkupní právo se zatím dotklo několika desítek našich realitních případů,“ potvrzuje mluvčí RE/MAX Tomáš Hejda. Kancelář nedávno řešila třeba prodej bytu s garáží v Brně. Bytovka má 69 vlastníků, ale 90 procent z nich tam reálně nebydlí. Je tak nutné všechny oslovit doporučeným dopisem.

„Jen náklad na poštovné je v tisícikoru-nách, když si vynásobíte 44 korun krát desítky majitelů, které je nutné obeslat a pak tři měsíce čekat. Někdy jde o lidi bydlící v zahraničí,“ podotýká Hejda.

Může navíc dojít k paradoxní komplikaci – že se například ze 30 oslovených sousedů o garáž přihlásí hned pět z nich.

Co potom? „Žádná posloupnost ani přednostní postavení neexistuje. Postup při uplatňování předkupního práva řeší ustanovení § 2141, který říká, že „náleží-li předkupní právo několika osobám společně, mohou je uplatnit jen v celku,“ vysvětluje Andrea Holubová, vedoucí právního oddělení, Next Reality.

Krátce řečeno: vaši garáž společně odkoupí pět sousedů najednou (každý bude mít pětinu), katastr je takto zapíše a je na nich, jak si mezi sebou upraví parkování na takovémto „sdíleném“ místě.

Podvod s cenou

Do doby, než se podaří občanský zákoník novelizovat a přednostní právo omezit, je ale důležitá jedna věc. Odkup musíte sousedům nabídnout za „tržní“ cenu, tedy za takovou, kterou akceptoval vámi nalezený kupec.

V praxi se totiž objevují snahy se z této povinnosti vyvléknout. A to tím, že majitel nabídne ostatním lidem v domě garáž za nadsazenou cenu, třeba za milion korun, aby se zbavil případných zájemců z řad sousedů. „To je ale velmi krátkozraké řešení,“ varoval na posledním Stavebním fóru Martin Mládek z advokátní kanceláře Invicta.

Cena, za niž majitel bytu garáž skutečně prodá, totiž nesmí být jiná. Pokud ji sníží, musí garáž znovu nejdřív nabídnout sousedům v domě. Jinak spoluvlastníci mohou žalovat nového majitele bytu a žádat po něm garáž, a to až po dobu tří let od zápisu do katastru nemovitostí.

Pokud se vláda rozhodne k rychlé novele občanského zákoníku, bude to podle právničky Holubové jen ku prospěchu. „Z mého pohledu je každá výjimka z této povinnosti přínosem a domnívám se, že nezůstane pouze u garáží,“ uzavírá Holubová.