Premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne vládě zvýšit od června platby za státní pojištěnce o 500 korun. Dnes večer to řekl v České televizi. Podle něj bude potřeba do zdravotnictví dodat desítky miliard korun. Pojištěnců, za které platí zdravotní pojištění stát, je zhruba 5,9 milionu, jde o děti, seniory, nezaměstnané nebo vězně. Letos stát za každého z nich odvádí 1067 korun měsíčně. Původně bylo v plánu příští rok zvýšení o 3,5 miliardy. Zdravotní pojišťovny už na konci března odhadovaly, že schodek zdravotního pojištění bude 40 miliard korun.

Premiér Andrej Babiš (ANO) vystoupil 30. března 2020 v Praze na tiskové konferenci po schůzi vlády k aktuálnímu vývoji ohledně šíření koronaviru | Foto: ČTK

"Dospěl jsem k návrhu, o kterém ještě neví ani ministr zdravotnictví, ani paní ministryně (financí Alena) Schillerová, že musíme navýšit platbu za státní pojištěnce. Myslím si, že od 1. června o 500 korun," uvedl Babiš. Znamenalo by to podle něj do zdravotnictví 19,2 miliardy korun navíc. O dalších 200 korun by se částka měla navýšit příští rok, což je dalších 53 miliard korun.