Vládě se podle předsedy opoziční ODS Petra Fialy situace s koronavirem vymkla z rukou. Po dopoledním jednání šéfů sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou (za ANO) vyzval Fiala veřejnost ke dvěma týdnům disciplíny a sebezapření. Podle předsedy hnutí STAN Víta Rakušana ze schůzky vyplynulo, že stát bude muset dál pomáhat ekonomice. I kvůli tomu se příští týden sejdou experti stran s ministryní financí Janou Maláčovou (ČSSD) nad pravidly kurzarbeitu. Opoziční Piráti při dnešním jednání zástupců sněmovních stran s premiérem Andrejem Babišem (ANO) žádali, aby protikoronavirová omezení byla oznamována spolu s náhradami ekonomických dopadů.

Data - půl roku s koronavirem | Video: Redakce

"Situace je podle aktuálních informací extrémně špatná. Prosím Vás proto o odpovědné jednání. Musíme se pokusit šíření viru zastavit. Už to nemá nic společného s běžným politickým soupeřením. Nerespektováním nařízení se nevymezujete vůči Andreji Babišovi, Romanu Prymulovi či komukoli jinému," uvedl Fiala v prohlášení zaslaném médiím. Podle Fialy je třeba nyní odložit běžné politické soupeření. "Pak přijde čas, abychom vládě vystavili účet. Současný alarmující stav je obrovské selhání vlády a za to musí nést odpovědnost. Ale teď je naší primární společenskou povinností zastavit dynamické šíření covidu co nejrychleji," doplnil.