Vládní koalice se dohodla. Rodičovská by se mohla zvýšit na 300 tisíc korun

Rodičovský příspěvek v Česku by se mohl zvýšit od roku 2020, a to o 80 000 korun na celkem 300 000 korun. Dohodli se na tom dnes zástupci vládních stran. Novinářům to po jednání koaliční rady řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO). Přidání by ročně mělo stát kolem devíti až deseti miliard korun.

Vláda ANO a ČSSD s podporou komunistů v programovém prohlášení slíbila, že zvýší rodičovskou na 300 000 korun. Maláčová už dřív řekla, že by se měl příspěvek zvednout ve dvou etapách. Nejdřív by rostl příští rok od července o 40 000 korun, do konce volebního období pak ještě o dalších 40 000 korun. Dnes se vládní ANO a ČSSD dohodly, že částka poroste rovnou o 80 000 korun od ledna 2020.

"Zavázali jsme se v koaliční smlouvě. Pokud to je priorita, je povinnost peníze (v rozpočtu) zajistit. Minimálně to bude devět až deset miliard korun ročně," uvedla Schillerová. Podle ní je dobrá zpráva, že se nemusí hledat finance na navýšení uprostřed roku, ale rovnou se s nimi bude počítat v rozpočtu na rok 2020.

Ministerstvo práce nejdřív uvádělo, že je nutné přidání rozdělit nejen kvůli nákladům, ale i kvůli chystané evropské směrnici ke sladění práce a rodiny, která má pravidla péče upravit. Později naopak Maláčová zmínila, že by kvůli připravovanému předpisu EU bylo lepší zvednout sumu později naráz. Dnes ministryně práce řekla, že evropská směrnice při stanovení pravidel v Česku roli hrát bude.

Nepřenosné měsíce

Předpis, který pochází z dílny eurokomisařky Věry Jourové a který Evropská komise předložila loni, má otce do péče víc zapojit a pravidla mění. Podle předlohy by mělo být rodičovské volno mnohem flexibilnější a mělo by se dát čerpat do 12 let věku dítěte. Bylo by možné ho vybírat po částech, a to třeba i v části pracovní doby. "Musíme se podívat, jak se s tím popereme. Není to ale tak, že bychom chtěli rodičovskou dovolenou prodlužovat," řekla Maláčová.

Podle návrhu směrnice by čtyři měsíce rodičovské musely být nepřenosné, rodiče by se tedy museli vystřídat. Po čtyři měsíce by se také musel vyplácet příspěvek aspoň ve výši nemocenské. Vedle rodičovské se předpis týká také mateřské, otcovské, pečovatelského volna a pružné pracovní doby.