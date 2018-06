Vládní legislativec Stanislav čelí kárné žalobě, vydělával na oddlužování

Dvacet šampionátů, nespočet příběhů. I letošní mistrovství světa ve fotbale jistě nabídne – a vlastně se tak již děje – další, pojďme se však vrátit o šedesát let nazpět. Do 29. června 1958, konkrétně k finálovému duelu Švédsko – Brazílie, hranému poblíž Stockholmu. Toto utkání je totiž až do dnešního dne v lecčem skutečně unikátní.