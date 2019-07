Česká republika se ocitla na prahu ústavní krize. Zopakujme si fakta. Ministr kultury Antonín Staněk (ČSSD) podal 20. května demisi. Prezident Miloš Zeman ji nepřijal. To udělat mohl. Na základě koaliční dohody šéf ČSSD Jan Hamáček požádal premiéra, aby navrhl Staňkovo odvolání. Andrej Babiš tak učinil 31. května.

Prezident jeho návrhu nevyhověl, ačkoli to podle Ústavy ČR udělat musí, byť není stanoveno dokdy. Má se obecně za to, že k tomu má dojít „bez zbytečného odkladu“ čili v řádu dnů. Miloš Zeman sdělil, že Staňka neodvolá, neboť podle jeho názoru je to výborný ministr, který odhalil ekonomické nepořádky v podřízených organizacích, a mělo by se počkat, jak policie naloží s jeho trestními oznámeními.